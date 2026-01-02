Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Настрої бізнесу погіршуються четвертий місяць поспіль, – опитування НБУ

08:36 02.01.2026 |

Економіка

Настрої бізнесу погіршуються четвертий місяць поспіль, – опитування НБУІндекс очікування ділової діяльності бізнесу (ІОДА) у грудні знизився до 49,2, порівняно із 49,4 у листопаді, 50,3 - у жовтні та 50,4 - у вересні минулого року.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Нацбанк розраховує щомісяця.

На погіршення оцінок вплинуло подальше ускладнення безпекової ситуації, тривалі відключення електроенергії, зростання виробничих витрат, руйнування виробничих і логістичних потужностей, дефіцит кваліфікованих кадрів, а також сезонний фактор, повідомляє пресслужба Національного банку (НБУ).

Втім, настрої бізнесу у грудні 2025 року все ж було вищими за рівень грудня 2024 року (45,9), зауважили у Нацбанку.

Зокрема, найбільш оптимістичні настрої четвертий місяць поспіль зберігали підприємства торгівлі. Серед іншого, на це вплинуло сезонне зростання попиту та сповільнення інфляції. У підсумку секторальний індекс у цій сфері грудні становив 52,2, порівняно з 53,8 у листопаді 2025 року.

Водночас найбільш стриманими другий місяць поспіль були оцінки промислових підприємств: секторальний індекс у грудні становив 46,5, порівняно з 46,8 у листопаді. На це вплинув дефіцит електроенергії, збільшення виробничих витрат і брак кваліфікованих працівників. Відтак, промисловці були налаштовані на подальше зменшення обсягів виготовленої продукції та нових замовлень.

Нацбанк також зауважує, що підприємства будівництва та торгівлі очікували на помірніше здорожчання цін на продукцію власного виробництва та вартості товарів на тлі збереження високих темпів зростання закупівельних цін.

Натомість підприємства промисловості та сфери послуг підвищили оцінки щодо здорожчання як цін постачальників, так і цін/тарифів на власну продукцію/послуги.

Водночас ситуація на ринку праці пом'якшилася. Респонденти сфер будівництва та торгівлі були оптимістично налаштовані щодо загальної чисельності працівників, натомість підприємства промисловості та сектору послуг зберегли стримані оцінки.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 до 23 грудня 2025 року. У ньому взяли участь 603 підприємства. 29,5% респондентів - великі підприємства, 29,2% - середні, 41,3% - малі.

За матеріалами: Цензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1701
  0,1831
 0,43
EUR
 1
 49,5499
  0,2448
 0,49

Курс обміну валют на вчора, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9470  0,05 0,12 42,5748  0,02 0,05
EUR 49,4170  0,03 0,05 50,1178  0,05 0,10

Міжбанківський ринок на вчора, 17:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1200  0,08 0,19 42,2200  0,08 0,19
EUR 49,4235  0,09 0,17 49,5325  0,08 0,16

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес