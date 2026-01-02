Фінансові новини
- 02.01.26
- 04:46
RSS
мапа сайту
Замість десятків документів - один файл: в Україні запрацювала система Е-аудит
17:09 01.01.2026 |
В Україні з 1 січня запрацював цифровий інструмент податкового контролю «Е-аудит», який спрямований на підвищення прозорості взаємодії між бізнесом і податковою.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна податкова служба.
Зазначається, що Е-аудит забезпечує автоматичну перевірку структури, логічної узгодженості та повноти даних бухгалтерського обліку платників податків. Ідеться про застосовування аналітичних та аудиторських тестів, виявлення потенційних ризиків і невідповідностей, а також формування аналітичних висновків для ухвалення управлінських рішень.
«Мінімум втручань та максимум відповідальності. Все швидко та об'єктивно. Фокус контролю насамперед на ризикових операціях. Замість десятків документів - один стандартизований електронний файл SAF-T UA», - зауважила виконувачка обов'язків голови Державної податкової служби Леся Карнаух.
Основним джерелом інформації для аналізу є файл SAF-T UA, який містить дані про господарські операції, бухгалтерський облік, активи, податкові зобов'язання та інші ключові показники діяльності платника.
Файл SAF-T UA подають великі платники податків виключно у разі отримання запиту податкової під час документальної перевірки та відповідно до вимог законодавства.
Карнаух наголосила, що система відповідає міжнародним стандартам та найкращим практикам ЄС і ОЕСР та була реалізована за підтримки партнерів EU4PFM.
Перед запуском у промислову експлуатацію ДПС тривалий час тестувала систему. Під час експерименту було отримано понад 900 стандартних аудиторських файлів, що дозволило перевірити працездатність Е-аудиту та підготувати його до роботи в реальних умовах.
