Замість десятків документів - один файл: в Україні запрацювала система Е-аудит

В Україні з 1 січня запрацював цифровий інструмент податкового контролю «Е-аудит», який спрямований на підвищення прозорості взаємодії між бізнесом і податковою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна податкова служба.

Зазначається, що Е-аудит забезпечує автоматичну перевірку структури, логічної узгодженості та повноти даних бухгалтерського обліку платників податків. Ідеться про застосовування аналітичних та аудиторських тестів, виявлення потенційних ризиків і невідповідностей, а також формування аналітичних висновків для ухвалення управлінських рішень.

«Мінімум втручань та максимум відповідальності. Все швидко та об'єктивно. Фокус контролю насамперед на ризикових операціях. Замість десятків документів - один стандартизований електронний файл SAF-T UA», - зауважила виконувачка обов'язків голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

Основним джерелом інформації для аналізу є файл SAF-T UA, який містить дані про господарські операції, бухгалтерський облік, активи, податкові зобов'язання та інші ключові показники діяльності платника.

Файл SAF-T UA подають великі платники податків виключно у разі отримання запиту податкової під час документальної перевірки та відповідно до вимог законодавства.

Карнаух наголосила, що система відповідає міжнародним стандартам та найкращим практикам ЄС і ОЕСР та була реалізована за підтримки партнерів EU4PFM.

Перед запуском у промислову експлуатацію ДПС тривалий час тестувала систему. Під час експерименту було отримано понад 900 стандартних аудиторських файлів, що дозволило перевірити працездатність Е-аудиту та підготувати його до роботи в реальних умовах.