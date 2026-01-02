Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Замість десятків документів - один файл: в Україні запрацювала система Е-аудит

17:09 01.01.2026 |

Економіка

В Україні з 1 січня запрацював цифровий інструмент податкового контролю «Е-аудит», який спрямований на підвищення прозорості взаємодії між бізнесом і податковою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна податкова служба.

Зазначається, що Е-аудит забезпечує автоматичну перевірку структури, логічної узгодженості та повноти даних бухгалтерського обліку платників податків. Ідеться про застосовування аналітичних та аудиторських тестів, виявлення потенційних ризиків і невідповідностей, а також формування аналітичних висновків для ухвалення управлінських рішень.

«Мінімум втручань та максимум відповідальності. Все швидко та об'єктивно. Фокус контролю насамперед на ризикових операціях. Замість десятків документів - один стандартизований електронний файл SAF-T UA», - зауважила виконувачка обов'язків голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

Основним джерелом інформації для аналізу є файл SAF-T UA, який містить дані про господарські операції, бухгалтерський облік, активи, податкові зобов'язання та інші ключові показники діяльності платника.

Файл SAF-T UA подають великі платники податків виключно у разі отримання запиту податкової під час документальної перевірки та відповідно до вимог законодавства.

Карнаух наголосила, що система відповідає міжнародним стандартам та найкращим практикам ЄС і ОЕСР та була реалізована за підтримки партнерів EU4PFM.

Перед запуском у промислову експлуатацію ДПС тривалий час тестувала систему. Під час експерименту було отримано понад 900 стандартних аудиторських файлів, що дозволило перевірити працездатність Е-аудиту та підготувати його до роботи в реальних умовах.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1701
  0,1831
 0,43
EUR
 1
 49,5499
  0,2448
 0,49

Курс обміну валют на вчора, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9470  0,05 0,12 42,5748  0,02 0,05
EUR 49,4170  0,03 0,05 50,1178  0,05 0,10

Міжбанківський ринок на вчора, 17:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1200  0,08 0,19 42,2200  0,08 0,19
EUR 49,4235  0,09 0,17 49,5325  0,08 0,16

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес