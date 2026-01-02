Фінансові новини
- 02.01.26
- 04:46
- RSS
- мапа сайту
"Жодного разу не впасти – це не найбільша заслуга в життя. Головне кожен раз підніматися"
Нельсон Мандела
Середня зарплата на підприємствах для бронювання працівників має бути вища 21,6 тис. грн
16:04 01.01.2026 |
Підприємствам потрібно мати середню зарплату від 21,6 тис. грн для бронювання співробітників у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати в державному бюджеті на 2026 рік.
Згідно із законом "Про державний бюджет на 2026 рік", із січня мінімальна заробітна плата зросла з 8000 грн до 8647 грн (у погодинному розмірі - 52 грн).
Згідно з постановою №1332 від 22 листопада 2024 року, для бронювання працівників підприємства повинні мати середню заробітну плату від 2,5 мінімальних (у 2025 році - 20 тис. грн на місяць), їхні працівники-претенденти на бронювання також повинні мати таку зарплату продовж періоду бронювання.
Таким чином, у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати, підприємства з 1 січня 2026 року повинні мати середню зарплату від 21 617,5 грн на місяць, а їхні працівники-претенденти на бронювання - таку зарплату продовж періоду бронювання.
В той же час, оновлений "зарплатний поріг" не стосується державних і комунальних підприємств, так як для них місячний дохід працівника не має бути нижчим за середню зарплату по регіону за четвертий квартал року.
Крім того, як раніше повідомляло Міністерство цифрової трансформації, до 1 лютого 2026 року для критично важливих підприємств діє можливість бронювати працівників через портал "Дія" упродовж 24 годин замість 72 годин.
Також крім скороченого терміну опрацювання заявок діє можливість не чекати 5 днів між заявами про анулювання бронювання працівників: щойно попередню заяву буде опрацьовано, одразу можна подавати наступну.
ТЕГИ
