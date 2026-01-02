Фінансові новини
- |
- 02.01.26
- |
- 04:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
До загального фонду держбюджету у грудні надійшло понад ₴329 мільярдів
12:44 01.01.2026 |
У грудні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 329,4 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів.
Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.
За підсумками місяця надходження платежів від Державної податкової служби становили 91,3 млрд грн, від Держмитслужби - 75 млрд грн.
Крім того, до загального фонду державного бюджету у грудні надійшли кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у розмірі 149,2 млрд грн.
За підсумками грудня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 520 млрд грн податків, зборів та інших платежів.
Окрім того, станом на 29 грудня, 63,8 млрд грн у вигляді ЄСВ надійшло до фондів пенсійного та соціального страхування.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Іноземні інвестиції в українську оборонку за рік перевищили $6 млрд
|В уряді вирішили: бізнес не експортуватиме ліс та металобрухт в 2026 році
|НБУ пом’якшує низку обмежень для підтримання оборонної галузі
|"Викликає напругу в бізнесу". Законопроєкт про ПДВ для ФОПів доопрацюють – Соболев
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Замість десятків документів - один файл: в Україні запрацювала система Е-аудит
|Середня зарплата на підприємствах для бронювання працівників має бути вища 21,6 тис. грн
|Аграрії торік отримали в користування понад 57 тисяч гектарів державної землі через аукціони
|До загального фонду держбюджету у грудні надійшло понад ₴329 мільярдів
|Мінімальний розмір пенсії за віком зріс на 234 грн з 1 січня
|Наслідки "Міндічгейту": Наглядова рада "Енергоатома" отримала нових незалежних членів
Бізнес
|NVIDIA завершила придбання акцій Intel на $5 млрд
|Китай заборонить електричні дверні ручки в нових автомобілях
|Samsung хоче вийти на один рівень з TSMC, першою запустивши виробництво 2-нм чипів у США
|Китай запроваджує нові правила використання систем штучного інтелекту, які нагадують людину
|ASUS вийде на ринок оперативної пам'яті у 2026 році на фоні всесвітнього дефіциту – ЗМІ
|Xiaomi запустила величезну повністю автоматизовану фабрику, яка працює без людей і світла
|Microsoft тестує оновлення Windows 11, яке зменшить використання оперативної пам'яті у пошуку провідника