До загального фонду держбюджету у грудні надійшло понад ₴329 мільярдів

У грудні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 329,4 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.

За підсумками місяця надходження платежів від Державної податкової служби становили 91,3 млрд грн, від Держмитслужби - 75 млрд грн.

Крім того, до загального фонду державного бюджету у грудні надійшли кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у розмірі 149,2 млрд грн.

За підсумками грудня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 520 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Окрім того, станом на 29 грудня, 63,8 млрд грн у вигляді ЄСВ надійшло до фондів пенсійного та соціального страхування.