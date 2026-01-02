Фінансові новини
- |
- 02.01.26
- |
- 04:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Податкові надходження до держбюджету України у 2025 році зросли на 20,2% - ДПС
11:32 01.01.2026 |
Фактичні надходження до загального фонду державного бюджету за податками та зборами, що контролюються Державною податковою службою України (ДПС), за підсумками січня-грудня 2025 року становили 1 трлн 246 млрд грн, що більше минулорічного показника на 20,2% або 209,3 млрд грн, йдеться в публікації на сайті установи.
За даними ДПС, незважаючи на підвищення планових показників протягом року більш ніж на 100 млрд грн, річний план надходжень виконано на 97,4%.
За словами в.о. голови ДПС Лесі Карнаух, що наводяться в повідомленні, стабільне перевиконання показників протягом першого півріччя створило необхідний фінансовий запас, що дозволило уникнути значних недонадходжень наприкінці року.
Зазначається, що в структурі основних джерел наповнення бюджету за 12 місяців 2025 року найбільшу частку забезпечив податок та збір на доходи фізичних осіб, надходження від якого становили 362,9 млрд грн. Податок на додану вартість (з урахуванням бюджетного відшкодування) приніс бюджету 306,5 млрд грн, а податок на прибуток підприємств - 284,7 млрд грн. Крім того, надходження від акцизного податку склали 163,9 млрд грн, тоді як рентні платежі забезпечили 48,4 млрд грн.
Окремо Карнаух підкреслила динаміку бюджетного відшкодування ПДВ, загальна сума якого за рік сягнула 179,6 млрд грн. При цьому щомісячний показник відшкодування протягом року був не нижчим за 13 млрд грн.
"Сьогодні бізнесу значні фінансові ресурси доводиться переорієнтовувати, вкладати у відновлення та релокацію. Вдячна кожному, хто не здається", - наголосила в.о. голови ДПС.
Вона також додала, що виконання показників в умовах війни, обстрілів та енергетичних викликів є результатом відповідальності кожного платника податків.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Іноземні інвестиції в українську оборонку за рік перевищили $6 млрд
|В уряді вирішили: бізнес не експортуватиме ліс та металобрухт в 2026 році
|НБУ пом’якшує низку обмежень для підтримання оборонної галузі
|"Викликає напругу в бізнесу". Законопроєкт про ПДВ для ФОПів доопрацюють – Соболев
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Замість десятків документів - один файл: в Україні запрацювала система Е-аудит
|Середня зарплата на підприємствах для бронювання працівників має бути вища 21,6 тис. грн
|Аграрії торік отримали в користування понад 57 тисяч гектарів державної землі через аукціони
|До загального фонду держбюджету у грудні надійшло понад ₴329 мільярдів
|Мінімальний розмір пенсії за віком зріс на 234 грн з 1 січня
|Наслідки "Міндічгейту": Наглядова рада "Енергоатома" отримала нових незалежних членів
Бізнес
|NVIDIA завершила придбання акцій Intel на $5 млрд
|Китай заборонить електричні дверні ручки в нових автомобілях
|Samsung хоче вийти на один рівень з TSMC, першою запустивши виробництво 2-нм чипів у США
|Китай запроваджує нові правила використання систем штучного інтелекту, які нагадують людину
|ASUS вийде на ринок оперативної пам'яті у 2026 році на фоні всесвітнього дефіциту – ЗМІ
|Xiaomi запустила величезну повністю автоматизовану фабрику, яка працює без людей і світла
|Microsoft тестує оновлення Windows 11, яке зменшить використання оперативної пам'яті у пошуку провідника