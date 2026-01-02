Фінансові новини
- 02.01.26
- 04:45
- RSS
- мапа сайту
Обсяг перевалки через порти цьогоріч становив 76,1 мільйона тонн - Кулеба
11:17 01.01.2026 |
У 2025 році через порти пройшло 76,1 млн тонн вантажів, зокрема 67,8 млн тонн - через порти Великої Одеси.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Телеграмі.
"У 2025 році водна логістика залишалася одним із ключових напрямів експорту та імпорту. Працювали порти Великої Одеси - Південний, Одеса, Чорноморськ - а також порти Дунайського регіону. Загальний обсяг перевалки через водну логістику за рік становив 76,1 млн тонн вантажів, із них 67,8 млн тонн забезпечили порти Великої Одеси", - повідомив Кулеба.
Крім того, через дунайські порти Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ за рік перевалено понад 8,2 млн тонн вантажів, що забезпечувало альтернативні маршрути експорту та зменшувало навантаження на сухопутні переходи.
За словами Кулеби, в Українського Дунайського пароплавства середня кількість караванів зросла у 3,8 раза, середньомісячні обсяги перевезень - на 43%, частка зворотного завантаження суден - удвічі. Операційні збитки компанії скоротилися у 1,5 раза, адміністративні витрати - удвічі.
|Іноземні інвестиції в українську оборонку за рік перевищили $6 млрд
|В уряді вирішили: бізнес не експортуватиме ліс та металобрухт в 2026 році
|НБУ пом’якшує низку обмежень для підтримання оборонної галузі
|"Викликає напругу в бізнесу". Законопроєкт про ПДВ для ФОПів доопрацюють – Соболев
