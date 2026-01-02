Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Обсяг перевалки через порти цьогоріч становив 76,1 мільйона тонн - Кулеба

11:17 01.01.2026 |

Економіка

У 2025 році через порти пройшло 76,1 млн тонн вантажів, зокрема 67,8 млн тонн - через порти Великої Одеси.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Телеграмі.

"У 2025 році водна логістика залишалася одним із ключових напрямів експорту та імпорту. Працювали порти Великої Одеси - Південний, Одеса, Чорноморськ - а також порти Дунайського регіону. Загальний обсяг перевалки через водну логістику за рік становив 76,1 млн тонн вантажів, із них 67,8 млн тонн забезпечили порти Великої Одеси", - повідомив Кулеба.

Крім того, через дунайські порти Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ за рік перевалено понад 8,2 млн тонн вантажів, що забезпечувало альтернативні маршрути експорту та зменшувало навантаження на сухопутні переходи.

За словами Кулеби, в Українського Дунайського пароплавства середня кількість караванів зросла у 3,8 раза, середньомісячні обсяги перевезень - на 43%, частка зворотного завантаження суден - удвічі. Операційні збитки компанії скоротилися у 1,5 раза, адміністративні витрати - удвічі.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1701
  0,1831
 0,43
EUR
 1
 49,5499
  0,2448
 0,49

Курс обміну валют на вчора, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9470  0,05 0,12 42,5748  0,02 0,05
EUR 49,4170  0,03 0,05 50,1178  0,05 0,10

Міжбанківський ринок на вчора, 17:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1200  0,08 0,19 42,2200  0,08 0,19
EUR 49,4235  0,09 0,17 49,5325  0,08 0,16

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес