Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фонд підтримки енергетики акумулював понад EUR1,5 млрд грантів партнерів на відновлення енергосистеми

10:23 01.01.2026 |

Економіка

Станом на 25 грудня 2025 року Фонд підтримки енергетики акумулював понад EUR1,521 млрд грантових коштів міжнародних партнерів, з яких протягом грудня - EUR258 млн, повідомило Міністерство енергетики України.

Згідно з повідомленням, останніми днями надійшло EUR63,8 млн від Шведського агентства з міжнародного розвитку (SIDA). Таким чином загальний внесок Швеції становить EUR203,08 млн. Уточнюється, що EUR44,68 млн внеску Швеції надійшли на окремий спеціальний рахунок для гарантування ядерної безпеки.

Як зазначило Міненерго, завдяки фінансовій допомозі Швеції закуплено обладнання для проєкту з розбудови розподіленої генерації в одному з найбільш енергодефіцитних регіонів України. Також за кошти SIDA закуплено важливе обладнання для НЕК "Укренерго" й операторів систем розподілу Херсонської, Запорізької та Чернігівської областей.

Швеція - другий найбільший донор Фонду після Німеччини. Як повідомлялося, Німеччина нещодавно перерахувала до Фонду найбільший разовий внесок з початку його роботи - EUR160,11 млн. На початку грудня анонсувалося, що до кінця цього року її загальний внесок майже за три роки діяльності Фонду сягне EUR550 млн.

За кошти Фонду закуповується обладнання, запасні частини та інші матеріали, необхідні для відновлення і стабілізації роботи енергосистеми України після російських атак.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1701
  0,1831
 0,43
EUR
 1
 49,5499
  0,2448
 0,49

Курс обміну валют на вчора, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9470  0,05 0,12 42,5748  0,02 0,05
EUR 49,4170  0,03 0,05 50,1178  0,05 0,10

Міжбанківський ринок на вчора, 17:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1200  0,08 0,19 42,2200  0,08 0,19
EUR 49,4235  0,09 0,17 49,5325  0,08 0,16

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес