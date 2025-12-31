В Україні нових ФОПів відкрили на 40% більше, ніж торік

В Україні у четвертому кварталі 2025 року зареєстровано близько 58,2 тис. нових ФОП, що на 40% більше, ніж у аналогічному періоді 2024-го. Це один з найвищих квартальних показників за останні роки.

Про це йдеться в дослідженні YouControl.

Водночас припинень діяльності ФОП за цей же період зафіксовано 50,5 тис., що на 18% менше, ніж у четвертому кварталі 2024 року - на 7,7 тис. ФОП більше зареєстровано, ніж припинено.

Згідно з аналітикою, у секторальному розрізі нових реєстрацій продовжує лідирувати роздрібна торгівля. У четвертому кварталі 2025 року в роздрібному секторі зареєстровано близько 16,5 тис. ФОП, що становить майже 28% від усіх нових підприємців кварталу - це на 42% більше, ніж у 4 кварталі 2024 року.

Як йдеться в дослідженні, другу позицію за обсягом поповнення підприємців посів сектор ІТ (інформаційні технології) - у жовтні-грудні зареєструвалися приблизно 7,7 тис. ФОП у цій сфері. Третю сходинку утримують Інші послуги - близько 6,9 тис. нових реєстрацій ФОП за квартал (+38% до минулого року).

Далі за кількістю реєстрацій ідуть галузі транспорту і логістики (4,5 тис. ФОП) та оптової торгівлі (3,3 тис.).

Як інформує YouControl, Київ залишається лідером за кількістю зареєстрованих ФОП (майже 8 тис. реєстрацій у 4 кв. 2025), далі - Дніпропетровська, Львівська, Київська, Харківська і Одеська області. Сукупно ці шість регіонів забезпечили понад половину всіх нових реєстрацій ФОП.