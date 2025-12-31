Авторизация

В Україні нових ФОПів відкрили на 40% більше, ніж торік

08:15 31.12.2025

Економіка

В Україні у четвертому кварталі 2025 року зареєстровано близько 58,2 тис. нових ФОП, що на 40% більше, ніж у аналогічному періоді 2024-го. Це один з найвищих квартальних показників за останні роки.

Про це йдеться в дослідженні YouControl.

Водночас припинень діяльності ФОП за цей же період зафіксовано 50,5 тис., що на 18% менше, ніж у четвертому кварталі 2024 року - на 7,7 тис. ФОП більше зареєстровано, ніж припинено.

Згідно з аналітикою, у секторальному розрізі нових реєстрацій продовжує лідирувати роздрібна торгівля. У четвертому кварталі 2025 року в роздрібному секторі зареєстровано близько 16,5 тис. ФОП, що становить майже 28% від усіх нових підприємців кварталу - це на 42% більше, ніж у 4 кварталі 2024 року.

Як йдеться в дослідженні, другу позицію за обсягом поповнення підприємців посів сектор ІТ (інформаційні технології) - у жовтні-грудні зареєструвалися приблизно 7,7 тис. ФОП у цій сфері. Третю сходинку утримують Інші послуги - близько 6,9 тис. нових реєстрацій ФОП за квартал (+38% до минулого року).

Далі за кількістю реєстрацій ідуть галузі транспорту і логістики (4,5 тис. ФОП) та оптової торгівлі (3,3 тис.).

Як інформує YouControl, Київ залишається лідером за кількістю зареєстрованих ФОП (майже 8 тис. реєстрацій у 4 кв. 2025), далі - Дніпропетровська, Львівська, Київська, Харківська і Одеська області. Сукупно ці шість регіонів забезпечили понад половину всіх нових реєстрацій ФОП.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3878
  0,1699
 0,40
EUR
 1
 49,8565
  0,2040
 0,41

Курс обміну валют на сьогодні, 09:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9986  0,06 0,15 42,5968  0,10 0,23
EUR 49,4439  0,00 0,00 50,1682  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3300  0,00 0,00 42,3900  0,01 0,02
EUR 49,6575  0,14 0,28 49,7105  0,16 0,32

