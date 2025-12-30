Україна залучила понад EUR83 млн від Європейського інвестбанку на розвиток міст

Спеціальний фонд державного бюджету України у грудні отримав EUR83,6 млн кредитного фінансування від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в рамках шести проєктів, спрямованих на розвиток міської інфраструктури, повідомило Міністерство фінансів у вівторок.

Згідно з релізом, фінансування, зокрема, було залучено за такими проєктами: EUR22 млн - "Вища освіта України", EUR18,4 млн - "Програма розвитку муніципальної інфраструктури", EUR13,5 млн - "Модернізація української залізниці", EUR14,4 млн та EUR10,2 млн - "Міський громадський транспорт України 1 та 2", а також EUR5,15 млн - "Енергоефективність громадських будівель в Україні".

Зазначається, що кошти будуть спрямовані на розвиток транскордонних залізничних переходів у межах ініціативи Connecting Europe Facility, закупівлю рухомого складу громадського транспорту для Львова, Дніпра, Тернополя та Кременчука, а також будівництво транспортного депо у Львові. Крім того, фінансування забезпечує реалізацію заходів із термомодернізації громадських будівель, підвищення енергоефективності гуртожитків і навчальних корпусів закладів вищої освіти, а також розвиток комунальної та муніципальної інфраструктури.

З початку повномасштабного вторгнення ЄІБ уже надав Україні понад EUR860 млн в рамках вище зазначених проєктів. Зокрема, у 2025 році було залучено EUR52,5 млн для оновлення рухомого складу громадського транспорту в містах України, близько EUR31,4 млн для розвитку комунальної та муніципальної інфраструктури та EUR32,2 млн для здійснення заходів із термомодернізації громадських будівель, підвищення енергоефективності гуртожитків і навчальних корпусів закладів вищої освіти. Загалом протягом цього року Уряд України залучив EUR144,6 млн кредитного фінансування від Банку.