Україна цьогоріч залучила $52,4 мільярда зовнішнього фінансування

У 2025 році Україна залучила 52,4 млрд доларів США зовнішнього фінансування, з них понад 70% - за рахунок доходів від заморожених активів РФ.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Мінфіні.

"У 2025 році Міністерство фінансів України залучило зовнішнє фінансування у розмірі 52,4 млрд доларів США. Міжнародна підтримка дозволила в повному обсязі забезпечити видатки соціально-гуманітарного напряму. У той самий час всі внутрішні фінансові ресурси були спрямовані на сектор безпеки та оборони", - ідеться у повідомленні.

Найбільший обсяг бюджетної підтримки - 37,9 млрд дол. США, або понад 70% - надійшов у межах механізму країн G7 ERA Loans. Це кошти, які погашаються за рахунок доходів від заморожених активів Росії. Загальний обсяг становить 50 млрд дол. на 2025 - 2026 роки.

У Мінфіні уточнили, що ЄС спрямував у повному обсязі свою частину в межах інструменту ERA Loans - 18,1 млрд євро. Решту коштів буде залучено у 2026 році на соціальні потреби наступного року.

Крім того, 12,1 млрд дол. надійшли від Європейського Союзу за фінансовим інструментом Ukraine Facility (11,5 млрд дол. - кредити, 668 млн дол. - гранти).

У 2025 році Україна успішно пройшла два перегляди програми Міжнародного валютного фонду - Extended Fund Facility. Це дозволило залучити 912 млн дол. США. Загалом у межах програми вже залучено 10,6 млрд дол.

Також до держбюджету надійшли 733 млн дол. США від Світового банку на проєкти в сфері охорони здоровʼя, освіти, підтримки приватного сектору та публічних фінансів.

Японія надала Україні 453 млн дол. США в межах трьох проєктів Світового банку (підвищення стійкості дорожньої мережі, модернізація інфраструктури, відновлення мостів; створення системи управління публічними інвестиціями; вирішення проблем, що перешкоджають стійкості приватного сектору).

Від Банку розвитку Ради Європи Україна отримала 232 млн дол. на безперервне фінансування виплат для ВПО, зокрема покриття витрат на житло, харчування, медичну допомогу та освіту дітей.

"52,4 млрд доларів США - це значний обсяг міжнародної фінансової підтримки<...>. У 2025 році ці кошти дали змогу повністю забезпечити ключові соціально-гуманітарні видатки: пенсійні виплати, заробітні плати працівників, зокрема в освіті та охороні здоров'я, соціальний захист населення та гуманітарні програми", - прокоментував міністр фінансів України Сергій Марченко.

За даними Мінфіну, загалом від початку повномасштабної війни міжнародні партнери спрямували до України майже 168 млрд дол. США бюджетної підтримки.