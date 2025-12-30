Авторизация

Військові частини зможуть закуповувати комплектуючі для БПЛА за кошти загального фонду – Шмигаль

15:59 30.12.2025 |

Економіка

Міністерство оборони України з 1 січня розширює можливості армії для розвитку безпілотних засобів, повідомив голова міністерства Денис Шмигаль.

"З 2026 року військові підрозділи зможуть закуповувати комплектуючі для дронів за кошти із загального фонду. Раніше підрозділи могли купувати деталі для безпілотників лише за рахунок спеціального фонду", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

Він уточнив, що відтепер комплектуючі для безпілотних систем можна буде купувати за рахунок усього державного фінансування підрозділів, передбаченого на напрям БпЛА, включно із загальним фондом.

"Завдяки додатковому ресурсу воїни матимуть можливість швидко доукомплектовувати та адаптувати дрони під конкретні завдання", - наголосив міністр.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Бізнес