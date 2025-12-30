Авторизация

Шведський інститут надає гранти на розвиток інноваційних рішень в Україні

15:15 30.12.2025

Економіка

Українські та шведські організації можуть подавати заявку на фінансування для спільної реалізації проєктів, які підтримують відбудову України, євроінтеграцію та реформування. Гранти надає The Swedish Institute.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації, передає Укрінформ.

"Це унікальна можливість разом створювати рішення для сталого майбутнього України, обмінюватися досвідом і будувати міжсекторальні мережі партнерств. Проєкти мають зміцнювати організаційний потенціал, розвивати нові компетенції, забезпечувати обмін знаннями й формувати міцні партнерські відносини між Швецією та Україною. Участь у конкурсі також сприяє інтеграції України до ЄС та створює реальні результати для розвитку нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Учасники зможуть розробляти свої проєкти в трьох напрямах: інноваційні екосистеми, прозорість, підзвітність і боротьба з корупцією та гендерна рівність

У межах конкурсу можна подати заявку на два типи грантів.

Перший - для оцінки потреб, обміну досвідом, налагодження контактів, навчальних візитів, підготовки нових проєктів та техніко-економічних обґрунтувань (сума гранту: 230 тис. - 460 тис. грн, тривалість проєкту: 6-12 місяців).

Другий - для розбудови потенціалу організацій, навчальних програм та розвитку компетенцій ключового персоналу, мобільності команди, дослідницьких та навчальних візитів (сума гранту: 2 300 000 - 4 600 000 грн, тривалість проєкту: 12-24 місяці).

Участь можуть брати заклади вищої освіти та науково-дослідні інститути, компанії і приватні підприємці на некомерційній основі, неурядові організації та фонди, включно з культурними й креативними індустріями, місцеві органи влади, а також міжнародні та міжурядові організації через офіси у Швеції або Україні.

Приймання заявок триває з 5 грудня 2025 року до 2 березня 2026 року.

Шведський інститут (The Swedish Institute, SI) - це державна установа, що займається просуванням Швеції за кордоном, поширюючи знання про шведське суспільство, культуру та цінності, а також організує міжнародну співпрацю в галузях культури, освіти, науки та підтримує вивчення шведської мови, надаючи гранти та стипендії. Він працює над розбудовою довіри до Швеції, сприяє обмінам і партнерствам, зокрема через програми для України (наприклад, підтримка відновлення та євроінтеграції) та регіону Балтійського моря.
Ключові теги: Швеція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3878
  0,1699
 0,40
EUR
 1
 49,8565
  0,2040
 0,41

Курс обміну валют на сьогодні, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9367  0,11 0,27 42,5000  0,13 0,30
EUR 49,4415  0,13 0,27 50,1078  0,15 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3300  0,13 0,31 42,4000  0,09 0,21
EUR 49,7970  0,03 0,06 49,8705  0,02 0,04

