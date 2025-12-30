Фінансові новини
- |
- 30.12.25
- |
- 12:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Промисловий кешбек набирає обертів: у листопаді сума компенсації зросла вдвічі
10:39 30.12.2025 |
Міністерство економіки перерахувало 18,6 мільйона гривень часткової компенсації покупцям української колісної, спеціальної техніки, ліфтів й енергетичного обладнання за заявками, поданими в листопаді. Для порівняння, за жовтневими заявками було виплачено понад 9 млн грн. Про це повідомляє Мінекономіки.
Програма компенсації 15% вартості української промислової техніки й обладнання є частиною державної політики підтримки національних виробників "Зроблено в Україні".
У межах програми компенсацію отримали 27 підприємств, які придбали 80 одиниць техніки й обладнання вітчизняного виробництва на загальну суму 148,6 млн грн.
Компенсація поширювалася на продукцію 13 українських машинобудівних компаній. Серед придбаних позицій: ліфти, трансформатори, автобуси, напівпричепи-цистерни, а також енергетичне й спеціалізоване промислове обладнання.
"Виплати за заявками, поданими у листопаді, завершують поточний етап програми, який тривав з грудня 2024 по листопад 2025. Покупцям програма дала можливість планувати інвестиції у нову техніку на більш прогнозованих умовах, а виробникам - працювати з додатковим внутрішнім попитом. Наступний етап виплат за новими заявками стартує вже у 2026 році", - зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Уряд відтермінував строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП 1-ї групи
|Канада надасть Україні $2,5 млрд економічної допомоги
|Реструктуризація держборгу: Україна завершила обмін облігацій на $2,6 мільярда
|Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Автогаз рекордно подорожчав: у чому причина і що буде далі
|Підприємці цьогоріч отримали понад ₴87 мільярдів доступних кредитів
|Норвегія збільшує підтримку українських фермерів
|Укрпошта знизила вартість доставки для бізнесу, який працює з автоматизованою системою
|Промисловий кешбек набирає обертів: у листопаді сума компенсації зросла вдвічі
|Ціни на нафту реагують на мирні переговори з Україною
Бізнес
|Google невдовзі дозволить змінювати адресу електронної пошти Gmail
|Сенсорний екран вашого автомобіля може відволікати вас більше, ніж ви думаєте
|Власник Tesla не зміг знайти аварійне розблокування дверей — тепер влада вимагає від компанії пояснень
|Енергія на 400 км за 5 хвилин: BYD показала роботу нової зарядної станції для авто
|NVIDIA домовилася про ліцензування технологій з розробником ШІ-чипів Groq
|США введуть мита на імпорт китайських напівпровідників у 2027-му
|У Кореї заборонили продавати нові смартфони без процедури розпізнавання обличчя