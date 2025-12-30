Промисловий кешбек набирає обертів: у листопаді сума компенсації зросла вдвічі

Міністерство економіки перерахувало 18,6 мільйона гривень часткової компенсації покупцям української колісної, спеціальної техніки, ліфтів й енергетичного обладнання за заявками, поданими в листопаді. Для порівняння, за жовтневими заявками було виплачено понад 9 млн грн. Про це повідомляє Мінекономіки.

Програма компенсації 15% вартості української промислової техніки й обладнання є частиною державної політики підтримки національних виробників "Зроблено в Україні".

У межах програми компенсацію отримали 27 підприємств, які придбали 80 одиниць техніки й обладнання вітчизняного виробництва на загальну суму 148,6 млн грн.

Компенсація поширювалася на продукцію 13 українських машинобудівних компаній. Серед придбаних позицій: ліфти, трансформатори, автобуси, напівпричепи-цистерни, а також енергетичне й спеціалізоване промислове обладнання.

"Виплати за заявками, поданими у листопаді, завершують поточний етап програми, який тривав з грудня 2024 по листопад 2025. Покупцям програма дала можливість планувати інвестиції у нову техніку на більш прогнозованих умовах, а виробникам - працювати з додатковим внутрішнім попитом. Наступний етап виплат за новими заявками стартує вже у 2026 році", - зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.