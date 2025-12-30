Фінансові новини
Державний борг у листопаді зріс на $7,03 мільярда - Мінфін
09:29 30.12.2025 |
Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України станом на кінець листопада досягла 204,22 млрд дол. США, збільшившись за місяць на 7,03 млрд дол.
Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.
Зазначається, що на 30 листопада 2025 року державний та гарантований державою борг України становив 8 616,54 млрд грн, або 204,22 млрд дол. США.
"Протягом листопада 2025 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 340,33 млрд грн, і в доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 7,03 млрд дол. США", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, державний та гарантований державою зовнішній борг становив 6 628,59 млрд грн (76,93% загальної суми), або 157,10 млрд дол. США, а державний та гарантований державою внутрішній борг - 1 987,95 млрд грн (23,07% загальної суми), або 47,12 млрд дол. США.
Державний борг України становив 8 329,25 млрд грн (96,67% загальної суми), або 197,41 млрд дол. США.
