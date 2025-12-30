Авторизация

Уряд відніс діяльність АРМА до координації Премʼєр-міністра - Свириденко

09:12 30.12.2025 |

Економіка

Уряд відніс діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів до координації Премʼєр-міністра України.

Як передає Укрінформ, про це Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомляє у Телеграмі.

«Кабінет міністрів змінив координацію Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Діяльність АРМА віднесена до координації Премʼєр-міністра України», - зазначила Свириденко.

Згідно з законом України від 10 листопада 2025 року, АРМА є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, уповноваженим на формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, які можуть бути арештовані у кримінальному провадженні, а також управління активами, які арештовані у кримінальному провадженні.

Національне агентство у межах, визначених цим та іншими законами, є підзвітним Верховній Раді України, підконтрольним та відповідальним перед Кабінетом Міністрів України.
 

Бізнес