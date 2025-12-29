Фінансові новини
За 11 місяців морські порти України обробили майже 68 міолн т вантажів
12:40 29.12.2025
Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій, передає Укрінформ.
«Попри системні обстріли критичної інфраструктури, шість морських портів - Південний, Одеса, Чорноморськ, Усть-Дунайськ, Ізмаїл і Рені - продовжували забезпечувати експорт та імпорт країни . За 11 місяців 2025 року порти «Великої Одеси» обробили майже 68 мільйонів тонн вантажів, а порти Дунаю - понад 8 мільйонів тонн. Тобто упродовж 2025 року обсяг експорту зрівнявся із сукупним показником за 2023-2024 роки», - йдеться у повідомленні.
У Мінрозвитку зауважили, що основою водної логістики у воєнний час став Український морський коридор, яким з липня 2023 року перевезені понад 160 мільйонів тонн вантажів на борту більше ніж 6 тисяч суден, з них понад 96 мільйонів тонн - продукція українських аграріїв.
Окремо у міністерстві розповіли про роботу над стимулюванням розвитку Дунайського кластеру, який розглядається як довгостроковий хаб для внутрішніх і міжнародних перевезень.
У серпні 2025 року була сформована наглядова рада ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство», що стало ключовим кроком у впровадженні сучасних стандартів корпоративного управління. Вже протягом осені це дозволило суттєво оптимізувати роботу річкового вантажного флоту: середня кількість караванів зросла у 3,8 раза, середньомісячний обсяг перевезень збільшився на 43%, а зворотне завантаження суден подвоїлося. Операційні збитки підприємства скоротилися у півтора раза, а адміністративні витрати - вдвічі.
Паралельно триває оновлення флоту підприємства з пошуком залучення пільгового фінансування та модернізація суден на європейських корабельнях.
