НОВИНИ
АНАЛІТИКА

За 11 місяців морські порти України обробили майже 68 міолн т вантажів

12:40 29.12.2025 |

Економіка

За 11 місяців 2025 року порти Великої Одеси обробили майже 68 млн тонн вантажів, порти Дунайського кластеру - понад 8 мільйонів тонн.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій, передає Укрінформ.

За 11 місяців морські порти України обробили майже 68 міолн т вантажів

«Попри системні обстріли критичної інфраструктури, шість морських портів - Південний, Одеса, Чорноморськ, Усть-Дунайськ, Ізмаїл і Рені - продовжували забезпечувати експорт та імпорт країни . За 11 місяців 2025 року порти «Великої Одеси» обробили майже 68 мільйонів тонн вантажів, а порти Дунаю - понад 8 мільйонів тонн. Тобто упродовж 2025 року обсяг експорту зрівнявся із сукупним показником за 2023-2024 роки», - йдеться у повідомленні.

За 11 місяців морські порти України обробили майже 68 міолн т вантажів

У Мінрозвитку зауважили, що основою водної логістики у воєнний час став Український морський коридор, яким з липня 2023 року перевезені понад 160 мільйонів тонн вантажів на борту більше ніж 6 тисяч суден, з них понад 96 мільйонів тонн - продукція українських аграріїв.

За 11 місяців морські порти України обробили майже 68 міолн т вантажів

Окремо у міністерстві розповіли про роботу над стимулюванням розвитку Дунайського кластеру, який розглядається як довгостроковий хаб для внутрішніх і міжнародних перевезень.

За 11 місяців морські порти України обробили майже 68 міолн т вантажів

У серпні 2025 року була сформована наглядова рада ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство», що стало ключовим кроком у впровадженні сучасних стандартів корпоративного управління. Вже протягом осені це дозволило суттєво оптимізувати роботу річкового вантажного флоту: середня кількість караванів зросла у 3,8 раза, середньомісячний обсяг перевезень збільшився на 43%, а зворотне завантаження суден подвоїлося. Операційні збитки підприємства скоротилися у півтора раза, а адміністративні витрати - вдвічі.

За 11 місяців морські порти України обробили майже 68 міолн т вантажів

Паралельно триває оновлення флоту підприємства з пошуком залучення пільгового фінансування та модернізація суден на європейських корабельнях.

За 11 місяців морські порти України обробили майже 68 міолн т вантажів
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9331
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 49,4265
  0,0000
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 09:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8240  0,10 0,24 42,3713  0,07 0,17
EUR 49,3100  0,09 0,18 49,9600  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1000  0,00 0,00 42,1400  0,00 0,00
EUR 49,6230  0,00 0,00 49,6535  0,00 0,00

