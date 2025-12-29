Фінансові новини
- 29.12.25
- 13:14
RSS
Держслужба зайнятості цього року закрила 63% вакансій, кількість пропозицій роботи зростає
10:01 29.12.2025 |
За січень-листопад 2025 року роботодавці подали до Державної служби зайнятості 426,7 тис. запитів на пошук працівників, тоді як на обліку в Службі перебували 337,6 тис. безробітних.
Як повідомили в Держслужбі зайнятості, відсоток укомплектування вакансій тримається на рівні 63%, а за підсумками 11 місяців заповнено 264 тис. вакансій.
Як приклад у Держслужбі зайнятості навели популярну вакансію в 2025 році - оператор котельні.
"Роботодавці подали запит на таких працівників 11,3 тис. разів, водночас кількість шукачів роботи за цим напрямком - 8,4 осіб. Таким чином, навіть якщо кожен клієнт Служби зайнятості підійде потенційному працедавцю, нестача працівників у цьому напрямі - майже 3 тис.", - зазначили в Службі.
У таких випадках Держслужба зайнятості пропонує представникам професій, які сьогодні не в пріоритеті, пройти безкоштовне для них навчання та отримати знання більш затребуваної професії.
Окрім того, Служба зайнятості перенавчила цього року майже 90 тис. людей. Водночас ситуація із закриттям вакансій, що потребують вищої освіти, є складніша.
Наприклад, посада асистент вчителя вимагає педагогічної освіти: від початку року було заявлено майже 3 тис. таких вакансій, тоді як кількість шукачів роботи становила лише 1,3 тис. людей. Перенавчання таких спеціалістів є дуже часозатратним процесом.
Утім, враховуючи це, частина ваучерів на навчання цього року була видана саме для здобуття додаткової вищої освіти. Всього Службою зайнятості в 2025 році видано 25 тис. ваучерів на навчання.
Загалом на ринку праці спостерігається зростання кількості вакансій, за 11 місяців цього року пропозицій роботи було на 54 тис. більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Ринок праці в Україні
Раніше в Держслужбі зайнятості повідомили, що кількість молодих шукачів роботи почала зростати вперше з 2022 року.
До того стало відомо, що проєкт Стратегії зайнятості до 2030 року передбачає залучення до ринку праці щонайменше 2 млн українців, передусім із числа економічно неактивного населення.
Також повідомлялося, що в 2025 році низка професій на українському ринку праці показує помітне зменшення кількості вакансій порівняно з 2021 роком.
