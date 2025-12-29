Фінансові новини
Переробна промисловість та торгівля забезпечили майже 35% надходжень до бюджету
09:33 29.12.2025 |
Підприємства переробної галузі та торгівлі за 11 місяців поточного року забезпечили майже 35% загальної суми надходжень.
Про це повідомляє Державна податкова служба України, передає Укрінформ.
"Переробна промисловість формує майже п'яту частину загального збору - 17,9%. Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів - 16,6%", - йдеться у повідомленні.
Серед лідерів також Державне управління, оборона та обов'язкове соціальне страхування - 12,1%, фінансова та страхова діяльність - 8,7%.
Найбільша динаміка у сплаті порівняно з відповідним показником 2024 року у підприємств таких галузей:
- Переробна промисловість - +25,7% (+69,2 млрд грн);
- Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів - +25,1% (+63 млрд грн);
- Державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування - +27,1% (+48,7 млрд грн);
- Сільське, лісове та рибне господарство - +36% (+25,1 млрд грн).
Реструктуризація держборгу: Україна завершила обмін облігацій на $2,6 мільярда
Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський
Зеленський: для проведення референдуму щодо мирної угоди потрібно 60 днів і повне припинення вогню
Зеленський вперше розкрив усі 20 пунктів «базового документа про закінчення війни»
