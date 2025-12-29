Авторизация

Переробна промисловість та торгівля забезпечили майже 35% надходжень до бюджету

09:33 29.12.2025 |

Економіка

Підприємства переробної галузі та торгівлі за 11 місяців поточного року забезпечили майже 35% загальної суми надходжень.

Про це повідомляє Державна податкова служба України, передає Укрінформ.

"Переробна промисловість формує майже п'яту частину загального збору - 17,9%. Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів - 16,6%", - йдеться у повідомленні.

Серед лідерів також Державне управління, оборона та обов'язкове соціальне страхування - 12,1%, фінансова та страхова діяльність - 8,7%.


Найбільша динаміка у сплаті порівняно з відповідним показником 2024 року у підприємств таких галузей:

- Переробна промисловість - +25,7% (+69,2 млрд грн);

- Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів - +25,1% (+63 млрд грн);

- Державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування - +27,1% (+48,7 млрд грн);

- Сільське, лісове та рибне господарство - +36% (+25,1 млрд грн).
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9331
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 49,4265
  0,0000
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 09:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8240  0,10 0,24 42,3713  0,07 0,17
EUR 49,3100  0,09 0,18 49,9600  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1000  0,00 0,00 42,1400  0,00 0,00
EUR 49,6230  0,00 0,00 49,6535  0,00 0,00

Бізнес