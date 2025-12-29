Переробна промисловість та торгівля забезпечили майже 35% надходжень до бюджету

Підприємства переробної галузі та торгівлі за 11 місяців поточного року забезпечили майже 35% загальної суми надходжень.

Про це повідомляє Державна податкова служба України, передає Укрінформ.

"Переробна промисловість формує майже п'яту частину загального збору - 17,9%. Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів - 16,6%", - йдеться у повідомленні.

Серед лідерів також Державне управління, оборона та обов'язкове соціальне страхування - 12,1%, фінансова та страхова діяльність - 8,7%.







Найбільша динаміка у сплаті порівняно з відповідним показником 2024 року у підприємств таких галузей:

- Переробна промисловість - +25,7% (+69,2 млрд грн);

- Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів - +25,1% (+63 млрд грн);

- Державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування - +27,1% (+48,7 млрд грн);

- Сільське, лісове та рибне господарство - +36% (+25,1 млрд грн).