Фінансові новини
- |
- 25.12.25
- |
- 15:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ФОПів реєструватимуть платниками ПДВ автоматично, – Мінфін
11:14 25.12.2025 |
Влада планує максимально автоматизувати процеси, пов'язані із запровадженням податку на додану вартість (ПДВ) для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Зокрема, Мінфін разом із Державною податковою службою (ДПСУ) готує механізм автоматичної реєстрації платниками ПДВ для ФОП, які за обсягом операцій будуть зобов'язані стати платниками цього податку.
"Ми працюємо над тим щоб забезпечити автоматичну реєстрацію платниками ПДВ на основі даних звітності та РРО. Це зніме навантаження як з бізнесу (не потрібно звертатися до ДПС), так і з податкових органів, оскільки кількість платників ПДВ збільшиться", - пояснили у пресслужбі міністерства.
Крім того, Мінфін обіцяє забезпечити перехідний період для накопичення податкового кредиту ФОПам, обсяг оподатковуваних операцій яких за останні 12 місяців перевищить встановлений поріг.
Також у міністерстві планують забезпечити автоматичне попереднє заповнення податкових декларацій в Електронному кабінеті платника на основі даних РРО, податкових накладних та інших відомостей ДПСУ. При чому звітний період для ФОП мають збільшити з місячного до квартального.
Водночас у Мінфіні запевнили, що 2027 рік вважатиметься перехідним, оскільки необхідний певний час для створення застосунків та їх тестування, а також щоб підприємці навчилися ними користуватися. В цей період санкції за помилки в адмініструванні ПДВ плануємо не застосовувати, обіцяють у міністерстві.
Що відомо про запровадження ПДВ для ФОПів?
Як повідомлялося, минулого тижня Міністерство фінансів оприлюднило законопроєкт, який передбачає запровадження ПДВ для більшості фізичних осіб-підприємців.
Зокрема, пропонується з 1 січня 2027 року зобов'язати платників єдиного податку юридичних та фізичних осіб - підприємців (крім платників єдиного податку третьої групи - е-резидентів) реєструватися платниками ПДВ у разі перевищення річної суми доходу у розмірі 1 мільйона гривень.
Згідно із оцінкою регуляторного впливу законопроєкту, ці зміни торкнуться понад 660 тисяч платників єдиного податку першої - третьої групи з обсягом доходу понад 1 млн грн на рік. Переважно йдеться про ФОПів другої (371,4 тис.) та третьої груп (250,6 тис.)
За оцінками Мінфіну, це дозволить додатково зібрати до держбюджету у 2027 році приблизно 40,1 млрд гривень.
При цьому Мінфін виокремлює кілька важливих нюансів у законопроєкті:
зміна ставки єдиного податку для 3-ї групи. Якщо підприємець на 3-й групі (5%) досягне ліміту в 1 млн грн, він стане платником ПДВ, аале ставка єдиного податку знизиться з 5% до 3%; виняток для Е-резидентів. Вимога щодо обов'язкової реєстрації платником ПДВ не поширюється на платників єдиного податку ІІІ групи - електронних резидентів (е-резидентів); цифровізація. Реєстрація та звітність з ПДВ відбуватимуться онлайн. Програмне забезпечення буде доопрацьовано для зручного подання звітів через "Електронний кабінет".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський
|Зеленський: для проведення референдуму щодо мирної угоди потрібно 60 днів і повне припинення вогню
|Зеленський вперше розкрив усі 20 пунктів «базового документа про закінчення війни»
|Зеленський: з проєкту мирної угоди викреслені компенсації США за гарантії безпеки України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Уряд на рік відтермінував застосування нової класифікації відходів для оподаткування
|Держмитслужба видала 1,5 мільйона сертифікатів EUR.1 для експорту українських товарів
|Україна успішно провела перші місячні аукціони з розподілу спроможності на постачання е/е на перетинах зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією
|Нафта слабо подешевшала в середу, ціна Brent знизилася до $62,2 за барель
|Уряд відновив у повному обсязі контролюючі повноваження Держенергонагляду
|Тариф на розподіл газу для населення не зросте, зміниться лише плата для бізнесу, ‒ "Газорозподільні мережі"
Бізнес
|Нові високошвидкісні чипи HBM4 від Samsung успішно пройшли випробування NVIDIA
|Jaguar випустив останній автомобіль з ДВЗ перед переходом на електромобілі
|Рівень довіри компаній до судової системи найвищий з 2013 року – опитування ЄБА
|Репортер New York Times подав позов проти великих ШІ-компаній через порушення авторських прав
|OpenAI запустила в Україні бюджетну передплату ChatGPT Go за $4
|Необанк Revolut припиняє роботу в Україні: гроші з рахунків можна вивести протягом 60 днів
|Інвестори Electronic Arts підтримали продаж компанії Саудівській Аравії за $55 млрд