ФОПів реєструватимуть платниками ПДВ автоматично, – Мінфін

Влада планує максимально автоматизувати процеси, пов'язані із запровадженням податку на додану вартість (ПДВ) для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зокрема, Мінфін разом із Державною податковою службою (ДПСУ) готує механізм автоматичної реєстрації платниками ПДВ для ФОП, які за обсягом операцій будуть зобов'язані стати платниками цього податку.

"Ми працюємо над тим щоб забезпечити автоматичну реєстрацію платниками ПДВ на основі даних звітності та РРО. Це зніме навантаження як з бізнесу (не потрібно звертатися до ДПС), так і з податкових органів, оскільки кількість платників ПДВ збільшиться", - пояснили у пресслужбі міністерства.

Крім того, Мінфін обіцяє забезпечити перехідний період для накопичення податкового кредиту ФОПам, обсяг оподатковуваних операцій яких за останні 12 місяців перевищить встановлений поріг.

Також у міністерстві планують забезпечити автоматичне попереднє заповнення податкових декларацій в Електронному кабінеті платника на основі даних РРО, податкових накладних та інших відомостей ДПСУ. При чому звітний період для ФОП мають збільшити з місячного до квартального.

Водночас у Мінфіні запевнили, що 2027 рік вважатиметься перехідним, оскільки необхідний певний час для створення застосунків та їх тестування, а також щоб підприємці навчилися ними користуватися. В цей період санкції за помилки в адмініструванні ПДВ плануємо не застосовувати, обіцяють у міністерстві.

Що відомо про запровадження ПДВ для ФОПів?

Як повідомлялося, минулого тижня Міністерство фінансів оприлюднило законопроєкт, який передбачає запровадження ПДВ для більшості фізичних осіб-підприємців.

Зокрема, пропонується з 1 січня 2027 року зобов'язати платників єдиного податку юридичних та фізичних осіб - підприємців (крім платників єдиного податку третьої групи - е-резидентів) реєструватися платниками ПДВ у разі перевищення річної суми доходу у розмірі 1 мільйона гривень.

Згідно із оцінкою регуляторного впливу законопроєкту, ці зміни торкнуться понад 660 тисяч платників єдиного податку першої - третьої групи з обсягом доходу понад 1 млн грн на рік. Переважно йдеться про ФОПів другої (371,4 тис.) та третьої груп (250,6 тис.)

За оцінками Мінфіну, це дозволить додатково зібрати до держбюджету у 2027 році приблизно 40,1 млрд гривень.

При цьому Мінфін виокремлює кілька важливих нюансів у законопроєкті: