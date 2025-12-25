Авторизация

Порт "Південний" відновив роботу після витоку олії

11:00 25.12.2025 |

Економіка

Найбільший порт України "Південний" відкритий для заходу та виходу суден. Роботи в його акваторії проводяться з дотриманням усіх заходів безпеки.

Про це повідомила Адміністрація морських портів України

Зазначається, що в акваторії порту Чорноморськ також зафіксовано маслянисті плями.

"До ліквідації наслідків ворожого обстрілу в обох акваторіях (порт Чорноморськ та порт Південний) залучені всі відповідні служби, працюють спеціалізовані судна та судна-нафтозбирачі", - йдеться у повідомленні.

За матеріалами: Економічна правда
 

