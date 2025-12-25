Фінансові новини
- |
- 25.12.25
- |
- 15:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Порт "Південний" відновив роботу після витоку олії
11:00 25.12.2025 |
Найбільший порт України "Південний" відкритий для заходу та виходу суден. Роботи в його акваторії проводяться з дотриманням усіх заходів безпеки.
Про це повідомила Адміністрація морських портів України
Зазначається, що в акваторії порту Чорноморськ також зафіксовано маслянисті плями.
"До ліквідації наслідків ворожого обстрілу в обох акваторіях (порт Чорноморськ та порт Південний) залучені всі відповідні служби, працюють спеціалізовані судна та судна-нафтозбирачі", - йдеться у повідомленні.
За матеріалами:
Економічна правда
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський
|Зеленський: для проведення референдуму щодо мирної угоди потрібно 60 днів і повне припинення вогню
|Зеленський вперше розкрив усі 20 пунктів «базового документа про закінчення війни»
|Зеленський: з проєкту мирної угоди викреслені компенсації США за гарантії безпеки України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Уряд на рік відтермінував застосування нової класифікації відходів для оподаткування
|Держмитслужба видала 1,5 мільйона сертифікатів EUR.1 для експорту українських товарів
|Україна успішно провела перші місячні аукціони з розподілу спроможності на постачання е/е на перетинах зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією
|Нафта слабо подешевшала в середу, ціна Brent знизилася до $62,2 за барель
|Уряд відновив у повному обсязі контролюючі повноваження Держенергонагляду
|Тариф на розподіл газу для населення не зросте, зміниться лише плата для бізнесу, ‒ "Газорозподільні мережі"
Бізнес
|Нові високошвидкісні чипи HBM4 від Samsung успішно пройшли випробування NVIDIA
|Jaguar випустив останній автомобіль з ДВЗ перед переходом на електромобілі
|Рівень довіри компаній до судової системи найвищий з 2013 року – опитування ЄБА
|Репортер New York Times подав позов проти великих ШІ-компаній через порушення авторських прав
|OpenAI запустила в Україні бюджетну передплату ChatGPT Go за $4
|Необанк Revolut припиняє роботу в Україні: гроші з рахунків можна вивести протягом 60 днів
|Інвестори Electronic Arts підтримали продаж компанії Саудівській Аравії за $55 млрд