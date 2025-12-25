Авторизация

В Україні платежі за землю зросли на 15%: які регіони сплатили найбільше

За січень-листопад місцеві бюджети отримали на 15,3%, або на 5,5 млрд грн більше плати за землю, ніж торік. Загалом платники сплатили за цей період 41,4 млрд грн.

Про це повідомила Державна податкова служба.

За даними податкової, найбільші суми сплатили платники:

- Дніпропетровщини - 7,3 млрд грн,

- Києва - 5,9 млрд грн,

- Одещини - 3,7 млрд грн,

- Львівщини - 2,9 млрд грн.

В ДПС нагадали, що кожен платник має право перевірити правильність нарахування плати за землю та за потреби уточнити свої дані.

Громадяни можуть звернутися до податкового органу письмово або в електронній формі та уточнити:

- розмір площі й кількість земельних ділянок або паїв, які перебувають у власності чи користуванні;

- наявність права на пільгу зі сплати земельного податку;

- ставку податку, яка застосовується;

- суму нарахованої плати за землю.

Таке звернення можна подати як за місцем реєстрації, так і за місцем розташування одної із земельних ділянок, уточнили в податковій.

Йдеться, що якщо під час звірки виникають розбіжності між даними податкової та документами платника (право власності, користування, пільги тощо), або якщо змінилася ставка земельного податку, ДПС протягом 10 робочих днів:

1. проводить перерахунок;

2. формує нове податкове повідомлення-рішення з детальним розрахунком;

3. надсилає його платнику;

4. попереднє повідомлення-рішення вважається таким, що скасоване (відкликане).

Перевірити інформацію про нараховану плату за землю можна в Електронному кабінеті.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1541
  0,0538
 0,13
EUR
 1
 49,6828
  0,0465
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7714  0,09 0,21 42,3518  0,07 0,16
EUR 49,2561  0,08 0,17 49,9368  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 14:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0400  0,03 0,07 42,0700  0,05 0,12
EUR 49,3290  0,24 0,49 49,3520  0,27 0,54

