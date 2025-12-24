Фінансові новини
- |
- 24.12.25
- |
- 20:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін змінив план скорочення викидів: дозволить уникнути зупинки окремих енергоблоків
19:53 24.12.2025 |
Великі спалювальні установки, які мали б припинити роботу вже наприкінці 2025 року, зможуть працювати ще щонайменше три роки
Кабінет міністрів у середу, 24 грудня, вніс зміни до національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок (теплових енергоблоків, котлів, турбін тощо), продовживши строк їх експлуатації до 31 грудня 2028 року, повідомило Міністерство енергетики.
"Ухвалене рішення дозволяє уникнути передчасної зупинки окремих енергоблоків ТЕС і ТЕЦ", - пояснило міністерство суть ухваленого рішення.
Згідно з планом, вже наприкінці 2025 року низка великих спалювальних установок в Україні мала б припинити свою роботу.
Враховуючи російську агресію та постійні удари по енергосистемі, 18 грудня рада міністрів Енергетичного співтовариства дозволила Україні відступити від імплементації директиви Європейського парламенту і Ради 2010/75/ЄС про промислові викиди.
"Енергетичне співтовариство дозволило Україні продовжити експлуатацію великих спалювальних установок, включених до НПСВ, на період дії воєнного стану, але не пізніше 31 грудня 2028 року", - йдеться в повідомленні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: для проведення референдуму щодо мирної угоди потрібно 60 днів і повне припинення вогню
|Зеленський вперше розкрив усі 20 пунктів «базового документа про закінчення війни»
|Зеленський: з проєкту мирної угоди викреслені компенсації США за гарантії безпеки України
|Коломойський вже не мовчить. Чому олігарх знову згадав про "Укрнафту" та чим це загрожує державі?
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Кабмін змінив план скорочення викидів: дозволить уникнути зупинки окремих енергоблоків
|На АЗС України дешевшає пальне: які ціни на бензин 24 грудня
|Novus і Rozetka почали приймати оплату "зимовою підтримкою"
|Уряд ухвалив постанову про можливість подання заяв на ліцензії у сфері грального бізнесу через портал "Дія"
|Уряд схвалив Стратегію управління державним боргом на 2026–2028 роки
|За два дні майже 100 дронів: РФ знову вдарила по об'єктах Нафтогазу, є критичні руйнування
Бізнес
|Необанк Revolut припиняє роботу в Україні: гроші з рахунків можна вивести протягом 60 днів
|Інвестори Electronic Arts підтримали продаж компанії Саудівській Аравії за $55 млрд
|Україна увійшла до топ-40 світового рейтингу ШІ, піднявшись на 14 позицій за рік
|У США заборонили імпорт іноземних дронів, зокрема DJI, через загрозу нацбезпеці
|Світове автовиробництво зросло на 4%
|AMD розкрила деталі процесорів Zen 6: розробка з нуля на 2 нм техпроцесі
|BMW запатентувала гвинти у формі своєї емблеми