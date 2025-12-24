Кабмін змінив план скорочення викидів: дозволить уникнути зупинки окремих енергоблоків

Великі спалювальні установки, які мали б припинити роботу вже наприкінці 2025 року, зможуть працювати ще щонайменше три роки

Кабінет міністрів у середу, 24 грудня, вніс зміни до національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок (теплових енергоблоків, котлів, турбін тощо), продовживши строк їх експлуатації до 31 грудня 2028 року, повідомило Міністерство енергетики.

"Ухвалене рішення дозволяє уникнути передчасної зупинки окремих енергоблоків ТЕС і ТЕЦ", - пояснило міністерство суть ухваленого рішення.

Згідно з планом, вже наприкінці 2025 року низка великих спалювальних установок в Україні мала б припинити свою роботу.

Враховуючи російську агресію та постійні удари по енергосистемі, 18 грудня рада міністрів Енергетичного співтовариства дозволила Україні відступити від імплементації директиви Європейського парламенту і Ради 2010/75/ЄС про промислові викиди.

"Енергетичне співтовариство дозволило Україні продовжити експлуатацію великих спалювальних установок, включених до НПСВ, на період дії воєнного стану, але не пізніше 31 грудня 2028 року", - йдеться в повідомленні.



