- 24.12.25
- 20:34
- RSS
- мапа сайту
На АЗС України дешевшає пальне: які ціни на бензин 24 грудня
17:11 24.12.2025 |
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 62,87 грн/л (здешевшав на 30 коп.); бензин марки А-95 - 58,21 грн/л (здешевшав на 6 коп.); бензин марки А-92 - 56,61 грн/л; дизельне пальне - 58,16 грн/л (здешевшало на 14 коп.). Середня ціна автогазу становить 37,51 грн/л, що на 13 коп. менше порівняно з минулим днем.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 58,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 38,44 грн/л.
У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; дизпальне - 57,9 грн/л; автогаз - 36,4 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 61,99 грн/л; автогаз - 38,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 54,01 грн/л; дизпальне - 53,88 грн/л; автогаз - 35,27 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 61,99 грн/л; автогаз - 38,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; дизпальне - 59,99 грн/л; автогаз - 35,99 грн/л.
Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський
Зеленський: для проведення референдуму щодо мирної угоди потрібно 60 днів і повне припинення вогню
Зеленський вперше розкрив усі 20 пунктів «базового документа про закінчення війни»
Зеленський: з проєкту мирної угоди викреслені компенсації США за гарантії безпеки України
Коломойський вже не мовчить. Чому олігарх знову згадав про "Укрнафту" та чим це загрожує державі?
Кабмін змінив план скорочення викидів: дозволить уникнути зупинки окремих енергоблоків
На АЗС України дешевшає пальне: які ціни на бензин 24 грудня
Novus і Rozetka почали приймати оплату "зимовою підтримкою"
Уряд ухвалив постанову про можливість подання заяв на ліцензії у сфері грального бізнесу через портал "Дія"
Уряд схвалив Стратегію управління державним боргом на 2026–2028 роки
За два дні майже 100 дронів: РФ знову вдарила по об'єктах Нафтогазу, є критичні руйнування
Необанк Revolut припиняє роботу в Україні: гроші з рахунків можна вивести протягом 60 днів
Інвестори Electronic Arts підтримали продаж компанії Саудівській Аравії за $55 млрд
Україна увійшла до топ-40 світового рейтингу ШІ, піднявшись на 14 позицій за рік
У США заборонили імпорт іноземних дронів, зокрема DJI, через загрозу нацбезпеці
Світове автовиробництво зросло на 4%
AMD розкрила деталі процесорів Zen 6: розробка з нуля на 2 нм техпроцесі
BMW запатентувала гвинти у формі своєї емблеми