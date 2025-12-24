Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд ухвалив постанову про можливість подання заяв на ліцензії у сфері грального бізнесу через портал "Дія"

16:42 24.12.2025 |

Економіка

Кабінет міністрів прийняв постанову про можливість подання заяви на отримання ліцензії у сфері азартних ігор через портал "Дія", повідомив перший віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Вже незабаром запустимо відповідну послугу. Компанії зможуть подавати заявки на отримання ліцензії онлайн, без паперів та візитів до держагентства PlayCity", - написав Федоров у Телеграм-каналі у середу.

За його словами, наразі рішення про видачу ліцензій прийматиме державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу в Україні PlayCity, а компанії отримуватимуть повідомлення у "Дії".

На сайті Міністерства цифрової трансформації зазначається, що онлайн ліцензії зможуть оформити казино (офлайн чи онлайн), букмекерська діяльність, зали гральних автоматів, онлайн-покер, надання послуг у сфері азартних ігор та інші види діяльності у гральній сфері, що з'являтимуться в сервісі поступово.

У відомстві додали, що перший етап послуги планується запустити у 2026 році.

Федоров уточнив, що наступним завданням буде автоматизація процесу видачі ліцензій, коли рішення ухвалює система на підставі чітких критеріїв.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1541
  0,0538
 0,13
EUR
 1
 49,6828
  0,0465
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6844  0,13 0,32 42,2848  0,11 0,25
EUR 49,1741  0,05 0,10 49,8919  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0700  0,19 0,45 42,1200  0,19 0,45
EUR 49,5710  0,25 0,51 49,6175  0,26 0,53

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес