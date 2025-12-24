Фінансові новини
Уряд ухвалив постанову про можливість подання заяв на ліцензії у сфері грального бізнесу через портал "Дія"
16:42 24.12.2025 |
Кабінет міністрів прийняв постанову про можливість подання заяви на отримання ліцензії у сфері азартних ігор через портал "Дія", повідомив перший віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Вже незабаром запустимо відповідну послугу. Компанії зможуть подавати заявки на отримання ліцензії онлайн, без паперів та візитів до держагентства PlayCity", - написав Федоров у Телеграм-каналі у середу.
За його словами, наразі рішення про видачу ліцензій прийматиме державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу в Україні PlayCity, а компанії отримуватимуть повідомлення у "Дії".
На сайті Міністерства цифрової трансформації зазначається, що онлайн ліцензії зможуть оформити казино (офлайн чи онлайн), букмекерська діяльність, зали гральних автоматів, онлайн-покер, надання послуг у сфері азартних ігор та інші види діяльності у гральній сфері, що з'являтимуться в сервісі поступово.
У відомстві додали, що перший етап послуги планується запустити у 2026 році.
Федоров уточнив, що наступним завданням буде автоматизація процесу видачі ліцензій, коли рішення ухвалює система на підставі чітких критеріїв.
