24.12.25
16:30
Уряд схвалив Стратегію управління державним боргом на 2026–2028 роки
16:30 24.12.2025 |
Ухвалена Кабінетом міністрів Середньострокова стратегія управління державним боргом на 2026-2028 роки передбачає системну оцінку поточного стану держборгу, визначення цілей і завдань боргової політики та оптимізацію боргової структури з огляду на витрати й ризики.
Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.
Документ визначає три головні цілі боргової політики на 2026-2028 роки - збільшення частки грантів та іншого не боргового фінансування, зменшення боргових ризиків шляхом зменшення вартості боргу, підтримка відносин з інвесторами та стимулювання розвитку внутрішнього ринку державних облігацій.
Згідно зі Стратегією, Україна продовжує працювати над зменшенням ключових боргових ризиків.
Відтак ризик рефінансування знижується завдяки подовженню строків обігу ОВДП, залученню пільгових ресурсів та проведенню операцій з управління боргом.
Водночас валютний ризик залишається значним через високу частку боргу в іноземній валюті, тому стратегічним пріоритетом є поступове збільшення частки гривневих запозичень у довгостроковій перспективі.
"Процентний ризик наразі низький завдяки значній частці довгострокового пільгового боргу з фіксованою ставкою. Ризики за умовними зобов'язаннями перебувають під контролем: скорочується обсяг кредитів під державні гарантії, а реструктуризацію державних деривативів щойно було успішно завершено", - деталізували у галузевому відомстві.
У Мінфіні зауважили, що прийняття Стратегії також є зобов'язанням України перед ЄС у межах Ukraine Facility: пункт 2.6 Плану України визначає необхідність реформування системи управління державними фінансами, включно з оновленням боргової стратегії.
