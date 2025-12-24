Авторизация

Президент: Загальна оцінка втрат України від війни - $800 мільярдів

13:27 24.12.2025 |

Економіка

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна оцінює загальні втрати від війни з Росією у 800 млрд доларів і сподівається залучити ці кошти через різні фонди для повоєнного відновлення.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, передає Укрінформ.

«800 млрд дол. - це наша загальна оцінка втрат від цієї російської війни. Це те, про що ми говоримо з партнерами», - розповів Зеленський.

Він зазначив, що проєкт базового документа між Україною, США, Росією та Європою про закінчення війни передбачає створення кількох фондів для розв'язання питань відновлення української економіки, реконструкції пошкоджених районів та регіонів, гуманітарних питань.

«Метою буде залучення 800 млрд дол. за рахунок акціонерного капіталу, грантів, боргових зобов'язань, внесків приватного сектору, щоб допомогти Україні повністю реалізувати свій потенціал», - зазначив Президент.

За його словами, вже є бачення, звідки такі кошти будуть надходити.

«Наприклад, у 9-му пункті (проєкту базового документа про закінчення війни між Україною, США, Росією та Європою - ред.) про фонди: Пункт А. США та європейські країни утворять фонд капіталу і грантів з цільовим розміром 200 млрд дол. для прозорого та ефективного інвестування в Україну», - розповів глава держави.

Цей пункт, за його словами, також передбачає, що Україна залишає за собою право на компенсацію від Росії за завдані збитки.

«Ми маємо на увазі реальну компенсацію за шкоду від агресії. Наприклад, зараз у нас є вже європейське рішення про 90 млрд євро підтримки на два роки. Європейці дали безвідсотковий кредит. Ми його прив'язуємо юридично, що ми 90 млрд віддамо Європі в момент, коли Росія дасть репарації. Тобто ось такий зв'язок. При цьому 90 млрд вони нам дали, а 210 млрд заморожених активів залишилися», - зауважив Президент.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1003
  0,0479
 0,11
EUR
 1
 49,6363
  0,1459
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6844  0,13 0,32 42,2848  0,11 0,25
EUR 49,1741  0,05 0,10 49,8919  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0700  0,19 0,45 42,1000  0,17 0,41
EUR 49,6468  0,33 0,67 49,6655  0,31 0,63

