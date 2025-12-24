Фінансові новини
Мінфін розповів, якою буде держпідтримка бізнесу наступного року
09:04 24.12.2025 |
Уряд і надалі фінансуватиме програми, що допомагають підприємствам працювати й відновлюватися в умовах війни. На кредитування, іпотеку, розвиток інновацій тощо у 2026 році передбачено 51,8 млрд грн.
Про це повідомляє Міністерство фінансів.
"Бюджет-2026 посилює підтримку українського бізнесу, розширюючи можливості для доступного кредитування, інноваційного розвитку та модернізації економіки", - говориться у повідомленні..
"Уряд і надалі фінансує програми, що допомагають підприємствам працювати й відновлюватися в умовах війни, створювати робочі місця, масштабувати виробництво та залучати інвестиції", - зазначає міністерство.
"На ці цілі у 2026 році передбачено 51,8 млрд грн, зокрема на кредитування, іпотеку, розвиток інновацій та підвищення енергоефективності", - говориться у повідомленні.
Одним із ключових інструментів у відомстві називають програму "Доступні кредити 5-7-9%", що реалізується через Фонд розвитку підприємництва. На її фінансування передбачено 18 млрд грн.
"Це дозволить підтримувати оборотний капітал бізнесу, розширювати мікро-, мале та середнє підприємництво, а також стимулювати інвестиції у виробничі потужності", - пояснюють у Мінфіні.
Важливим елементом є програма "єОселя" - механізм доступної іпотеки для громадян, що підтримує будівельний сектор та суміжні галузі, зазначено у повідомленні. У 2026 році на її фінансування через Укрфінжитло передбачено 17,1 млрд грн.
Фонд розвитку інновацій отримає 7,4 млрд грн. Кошти будуть спрямовані на розвиток оборонних технологій у межах Brave1, створення нових зразків техніки й обладнання для потреб оборони, робототехніку та безпілотні технології, а також дослідження спеціальних інноваційних рішень.
На програми прямої підтримки бізнесу - від експортних інструментів до стимулювання переробки - у бюджеті закладено 4,9 млрд грн. Це включає грантові програми, підтримку індустріальних парків та інвестиційні стимули для підприємств, зазначає Мінфін.
Окрему увагу держава приділяє стратегічним напрямам, важливим для трансформації економіки.
Фонд декарбонізації отримає 1,9 млрд грн, що дозволить підприємствам впроваджувати низьковуглецеві технології, модернізувати виробництво та адаптуватися до європейських вимог щодо викидів.
Продовжиться також кредитування проєктів енергоефективності для бізнесу, говориться у повідомленні
Ще 1,9 млрд грн становитиме внесок України до американо-українського інвестиційного фонду відбудови - "механізму, який спрямовуватиме приватні та інституційні інвестиції у ключові галузі української економіки та забезпечуватиме довгострокову відбудову і модернізацію країни".
Фонд енергоефективності отримає 0,6 млрд грн, що забезпечить співфінансування проєктів підвищення енергоефективності житла та підтримку відновлення зруйнованих домогосподарств.
