В Одеському порту через нічну атаку РФ пошкоджене судно з українською соєю

17:57 23.12.2025 |

Економіка

Внаслідок атаки 23 грудня на портову інфраструктуру Одеси зафіксовано пошкодження судна під прапором Лівану, яке перевозило українську сою.

Про це у Телеграмі повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає Укрінформ.

«Під ворожим ударом знову Одещина та портова інфраструктура. Пошкоджені цивільні склади, критичні енергетичні об'єкти. Також внаслідок нічного обстрілу в Одеському порту пошкоджено цивільне судно під прапором Лівану, яке перевозило українську сою», - йдеться в повідомленні.

Віцепрем'єр-міністр зауважив, що чергова атака РФ була спрямована на енергетичні та інфраструктурні об'єкти України. Найбільші пошкодження - в західних регіонах. У областях, де ворог завдав ударів, є перебої з електропостачанням. Триває підключення підприємств тепло- та водопостачання до резервних джерел живлення. Для допомоги жителям працюють Пункти незламності.

Крім того, за інформацією Адміністрації морпортів, є пошкодження в порту Рені - постраждали адміністративні будівлі та портова інфраструктура.

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1003
  0,0479
 0,11
EUR
 1
 49,6363
  0,1459
 0,29

Курс обміну валют на вчора, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8181  0,13 0,30 42,3900  0,11 0,26
EUR 49,2225  0,03 0,05 49,9142  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8800  0,13 0,32 41,9300  0,12 0,27
EUR 49,3180  0,10 0,20 49,3555  0,09 0,19

