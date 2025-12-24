Фінансові новини
В Одеському порту через нічну атаку РФ пошкоджене судно з українською соєю
17:57 23.12.2025
Внаслідок атаки 23 грудня на портову інфраструктуру Одеси зафіксовано пошкодження судна під прапором Лівану, яке перевозило українську сою.
Про це у Телеграмі повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає Укрінформ.
«Під ворожим ударом знову Одещина та портова інфраструктура. Пошкоджені цивільні склади, критичні енергетичні об'єкти. Також внаслідок нічного обстрілу в Одеському порту пошкоджено цивільне судно під прапором Лівану, яке перевозило українську сою», - йдеться в повідомленні.
Віцепрем'єр-міністр зауважив, що чергова атака РФ була спрямована на енергетичні та інфраструктурні об'єкти України. Найбільші пошкодження - в західних регіонах. У областях, де ворог завдав ударів, є перебої з електропостачанням. Триває підключення підприємств тепло- та водопостачання до резервних джерел живлення. Для допомоги жителям працюють Пункти незламності.
Крім того, за інформацією Адміністрації морпортів, є пошкодження в порту Рені - постраждали адміністративні будівлі та портова інфраструктура.
Україна виходить із зони «обмеженого дефолту»: Fitch підвищило рейтинг
Ukraine Facility: Україна отримала від ЄС 2,3 млрд євро
В Раді формується робоча група з питання можливих виборів президента під час воєнного стану - Арахамія
У Мінфіні пояснили умови виділення Україні €90 мільярдів від ЄС
Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
