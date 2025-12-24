В Одеському порту через нічну атаку РФ пошкоджене судно з українською соєю

Внаслідок атаки 23 грудня на портову інфраструктуру Одеси зафіксовано пошкодження судна під прапором Лівану, яке перевозило українську сою.

Про це у Телеграмі повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає Укрінформ.

«Під ворожим ударом знову Одещина та портова інфраструктура. Пошкоджені цивільні склади, критичні енергетичні об'єкти. Також внаслідок нічного обстрілу в Одеському порту пошкоджено цивільне судно під прапором Лівану, яке перевозило українську сою», - йдеться в повідомленні.

Віцепрем'єр-міністр зауважив, що чергова атака РФ була спрямована на енергетичні та інфраструктурні об'єкти України. Найбільші пошкодження - в західних регіонах. У областях, де ворог завдав ударів, є перебої з електропостачанням. Триває підключення підприємств тепло- та водопостачання до резервних джерел живлення. Для допомоги жителям працюють Пункти незламності.

Крім того, за інформацією Адміністрації морпортів, є пошкодження в порту Рені - постраждали адміністративні будівлі та портова інфраструктура.

Віцепрем'єр-міністр зауважив, що чергова атака РФ була спрямована на енергетичні та інфраструктурні об'єкти України. Найбільші пошкодження - в західних регіонах. У областях, де ворог завдав ударів, є перебої з електропостачанням. Триває підключення підприємств тепло- та водопостачання до резервних джерел живлення. Для допомоги жителям працюють Пункти незламності.