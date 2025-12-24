Зростання реального ВВП України у листопаді прискорилося до 3,6%, ‒ ІЕД

Темпи зростання реального валового внутрішнього продукту України у листопаді підвищилися до 3,6% у річному вимірі.

Про це йдеться у повідомленні Інституту економічних досліджень і політичних консультацій від 22 грудня.

Аналітики пояснюють, що головним чинником стало пізніше, ніж у 2024 році, збирання кукурудзи, водночас промисловість скорочувала виробництво через пошкодження енергетичної інфраструктури.

"Економічна ситуація погіршилася в листопаді та на початку грудня через постійні обстріли енергетичної та залізничної інфраструктури з боку Росії. Однак додатний внесок сільського господарства дозволив реальному ВВП зрости на 3,6%", ‒ зазначили у ІЕД.

За оцінками інституту, реальна валова додана вартість у сільському господарстві зросла на 36% у річному вимірі завдяки пізнішому збору кукурудзи. Додатково, як і в третьому кварталі 2025 року, зростання економіки в листопаді підтримували оборонні закупівлі.

У сфері торгівлі реальна ВДВ, за оцінкою ІЕД, збільшилася на 5,5% порівняно з минулим роком. Натомість у добувній промисловості зафіксовано спад приблизно на 18% через тривалі російські удари по об'єктах видобутку газу та вугілля.



Переробна промисловість і енергетичний сектор показали незначні втрати ‒ 0,9% та 0,2% відповідно ‒ що пов'язано зі складнощами в доступі до електроенергії. В інституті зазначають, що цього разу атаки Росії обмежили можливості енергосистеми передавати електроенергію між регіонами, зменшивши роль імпорту в балансуванні попиту та пропозиції.

Падіння реальної ВДВ у транспортній сфері сповільнилося до 6% у листопаді (проти майже 10% у жовтні). Водночас у грудні існує ризик подальшого погіршення ситуації через посилення атак на залізничну інфраструктуру, зокрема руйнування колій та рухомого складу.