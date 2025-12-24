Україна має нереалізований експортний потенціал на $16,8 мільярда - Мінекономіки

Сукупний нереалізований експортний потенціал двадцяти ключових секторів української економіки оцінюється в 16,8 млрд доларів США.

Про це йдеться у презентації досліджень, представлених під час засідання Наукової платформи в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства, передає Укрінформ з посиланням на міністерство.

Засідання було присвячено детальному обговоренню трьох досліджень, підготовлених Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій, щодо конкурентоспроможності України на зовнішніх ринках та розвитку вітчизняного експорту.

За результатами аналізу, Україна зберігає значний потенціал для нарощування експорту у широкому спектрі галузей, зокрема від аграрного виробництва та харчової промисловості до металургії, деревообробки та машинобудування. Пріоритетною географією експорту при цьому залишаються країни Європи та Азії.

«Для кожного з 20 секторів проаналізовано вартісні показники експорту, виявлену порівняльну перевагу, індекс спеціалізації торгівлі, а також визначено пріоритетну географію експорту та вартісний вимір нереалізованого потенціалу експорту. За оцінкою, сукупний нереалізований потенціал експорту цих 20 секторів становить 16,8 млрд доларів США», - йдеться у повідомленні.

Під час засідання також було представлено результати дослідження щодо використання преференційних умов торгівлі та участі України в європейських і трансрегіональних ланцюгах доданої вартості. Експерти наголосили, що, попри відсутність відчутного статистичного ефекту, потенціал таких механізмів залишається значним за умови розширення співпраці з економічно значущими партнерами, зокрема Туреччиною.

Окрім цього, учасникам заходу презентували оцінку впливу євроінтеграції на макроекономічні показники України. Згідно з дослідженням, інтеграція до спільного ринку ЄС у довгостроковій перспективі може мати суттєвий позитивний ефект для економіки, водночас потребуючи структурної адаптації та активної політики на ринку праці.