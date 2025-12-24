У бюджеті-2026 передбачено майже ₴52 мільярди на підтримку економіки та бізнесу

Бюджет на наступний рік посилює підтримку українського бізнесу, розширюючи можливості для доступного кредитування, інноваційного розвитку та модернізації економіки.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.

"Уряд і надалі фінансує програми, що допомагають підприємствам працювати й відновлюватися в умовах війни, створювати робочі місця, масштабувати виробництво та залучати інвестиції. На ці цілі у 2026 році передбачено 51,8 млрд грн, зокрема на кредитування, іпотеку, розвиток інновацій та підвищення енергоефективності", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на програму «Доступні кредити 5-7-9%», що реалізується через Фонд розвитку підприємництва, передбачено 18 млрд грн. Це дозволить підтримувати оборотний капітал бізнесу, розширювати мікро-, мале та середнє підприємництво, а також стимулювати інвестиції у виробничі потужності.

На програму «єОселя» - механізм доступної іпотеки для громадян, що фінансується через Укрфінжитло, передбачено 17,1 млрд грн. Це створить більше можливостей для сімей придбати житло та водночас забезпечить додатковий імпульс економічній активності в регіонах.

Фонд розвитку інновацій отримає 7,4 млрд грн. Кошти будуть спрямовані на розвиток оборонних технологій у межах Brave1, створення нових зразків техніки й обладнання для потреб оборони, робототехніку та безпілотні технології, а також дослідження спеціальних інноваційних рішень.

На програми прямої підтримки бізнесу - від експортних інструментів до стимулювання переробки - у бюджеті закладено 4,9 млрд грн. Це включає грантові програми, підтримку індустріальних парків та інвестиційні стимули для підприємств.

Фонд декарбонізації отримає 1,9 млрд грн, що дозволить підприємствам впроваджувати низьковуглецеві технології, модернізувати виробництво та адаптуватися до європейських вимог щодо викидів. Продовжиться також кредитування проєктів енергоефективності для бізнесу.

Ще 1,9 млрд грн становитиме внесок України до Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови - механізму, який спрямовуватиме приватні та інституційні інвестиції у ключові галузі української економіки та забезпечуватиме довгострокову відбудову і модернізацію країни.

Фонд енергоефективності отримає 0,6 млрд грн, що забезпечить співфінансування проєктів підвищення енергоефективності житла та підтримку відновлення зруйнованих домогосподарств.