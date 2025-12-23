Фонд декарбонізації уже профінансував 72 проєкти із підвищення енергоефективності

Від початку роботи у вересні 2024 року АТ "Фонд декарбонізації" підтримало 72 проєкти із підвищення енергоефективності на 1,56 млрд грн.

Про це повідомила голова правління установи Олеся Міщенко під час відкритого діалогу зі стейкхолдерами, передає Укрінформ із посилання на пресслужбу Фонду декарбонізації.

"За рік і три місяці ми профінансували 72 проєкти на суму понад 1,56 млрд грн. Важливо додати, що в кожний проєкт залучено власні кошти інвесторів, відповідно, загальний обсяг інвестицій у заходи з енергоефективності та декарбонізації за зазначений період вже перевищив 2 млрд грн", - сказала Міщенко.

Вона зазначила, що фонд підтримав проєкти у 17 областях України. Після їхньої реалізації очікується понад 132 тис. МВт·год щорічної економії електроенергії та/чи теплової енергії та скорочення викидів вуглекислого газу на майже 40 тис. тонн щороку.