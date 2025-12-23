Фінансові новини
Фонд декарбонізації уже профінансував 72 проєкти із підвищення енергоефективності
12:19 23.12.2025
Про це повідомила голова правління установи Олеся Міщенко під час відкритого діалогу зі стейкхолдерами, передає Укрінформ із посилання на пресслужбу Фонду декарбонізації.
"За рік і три місяці ми профінансували 72 проєкти на суму понад 1,56 млрд грн. Важливо додати, що в кожний проєкт залучено власні кошти інвесторів, відповідно, загальний обсяг інвестицій у заходи з енергоефективності та декарбонізації за зазначений період вже перевищив 2 млрд грн", - сказала Міщенко.
Вона зазначила, що фонд підтримав проєкти у 17 областях України. Після їхньої реалізації очікується понад 132 тис. МВт·год щорічної економії електроенергії та/чи теплової енергії та скорочення викидів вуглекислого газу на майже 40 тис. тонн щороку.
