У Податковій службі пояснили, чи повинні біженці за кордоном платити податки в Україні

Українці, які перебувають за кордоном, зобов'язані декларувати доходи, отримані в інших державах. Водночас, якщо з цих доходів уже сплачені податки за місцем їх отримання, повторно сплачувати їх в Україні не потрібно.

Про це в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух повідомила в інтерв'ю РБК-Україна.

"При подачі декларації, наприклад, вони нам зазначають інформацію про те, що вони були резидентами тієї країни на той момент, вони в такому обсязі сплатили податки туди і все. І у разі, якщо в них є ще дохід, який не оподаткований, то оподаткуванню за українським законодавством підлягає тільки та частина, яка не була оподаткована іншою юрисдикцією", ‒ пояснила Карнаух.

Вона зазначила, що система автоматичного обміну фінансовою інформацією (CRS) створена для обміну даними між податковими органами двох або більше країн з метою забезпечення однакового та справедливого підходу до всіх платників податків незалежно від їхнього місця перебування.

За словами Карнаух, такий обмін можливий виключно в податкових цілях, а податкові органи не мають права передавати інформацію про українців для кримінального переслідування.

"Ми маємо повне право відмовляти в наданні інформації про доходи наших громадян у разі, якщо ми бачимо, що це використовується не для цілей визначених конвенцією, а саме не для податкових цілей", ‒ зазначила Карнаух.

США не входять до переліку учасників багатосторонньої угоди компетентних органів щодо автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки (CRS). Водночас Україна в межах цієї угоди готова обмінюватися інформацією зі 121 країною.

Паралельно Україна вже здійснює автоматичний обмін податковими даними зі Сполученими Штатами відповідно до вимог FATCA. Українські фінансові установи щороку передають до ДПС інформацію про рахунки громадян США, відкриті в Україні, після чого ці відомості спрямовуються до Податкової служби США (IRS). Д