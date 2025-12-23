Фінансові новини
Іноземний інвестор зацікавився часткою в Експортно-кредитному агентстві України
08:48 23.12.2025 |
Україна розглядає можливість продажу до 25% акцій Експортно-кредитного агентства іноземному інвестору, розповів голова правління ЕКА Руслан Гашев в інтерв'ю Укрінформу.
Це може стати прецедентом, коли державну компанію продадуть частково, а не повністю, сказав він.
"Ще в першій редакції нашого закону, ухваленого далекого 2016 року, було передбачено, що держава може продати 49% акцій ЕКА. Тобто із самого початку законодавець заклав таку опцію. При цьому держава в будь-якому випадку збереже контроль за собою. Міністерство економіки, однак, матиме право вирішального голосу в загальних зборах акціонерів. Ми зараз кажемо про можливість продажу частки, яка не перевищуватиме 25%", - сказав Гашев.
Серед переваг залучення іноземного інвестора голова правління назвав доступ до міжнародної експертизи, покращення якості послуг для українських експортерів, спрощення доступу до фінансування та перестрахування, а також збільшення капіталу агентства.
"Ми хочемо зробити так, щоб для бізнесу послуги ЕКА в Україні нічим не відрізнялися від послуг експортно-кредитних агентств Італії, Японії, Польщі, Німеччини", - сказав Гашев.
"У 2026 році, сподіваюся, ми вже вийдемо з якоюсь публічною інформацією про того інвестора, який нами цікавиться", - додав він.
За словами спікерів, одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року Україна перенесла критичні масиви даних до дата-центрів на території ЄС. Уже в 2023 році стратегія була трансформована в бік створення суверенних національних дата-центрів із підтримкою транскордонних рішень резервного копіювання.