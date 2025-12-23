Авторизация

Іноземний інвестор зацікавився часткою в Експортно-кредитному агентстві України

08:48 23.12.2025 |

Економіка

Україна розглядає можливість продажу до 25% акцій Експортно-кредитного агентства іноземному інвестору, розповів голова правління ЕКА Руслан Гашев в інтерв'ю Укрінформу.

Це може стати прецедентом, коли державну компанію продадуть частково, а не повністю, сказав він.

"Ще в першій редакції нашого закону, ухваленого далекого 2016 року, було передбачено, що держава може продати 49% акцій ЕКА. Тобто із самого початку законодавець заклав таку опцію. При цьому держава в будь-якому випадку збереже контроль за собою. Міністерство економіки, однак, матиме право вирішального голосу в загальних зборах акціонерів. Ми зараз кажемо про можливість продажу частки, яка не перевищуватиме 25%", - сказав Гашев.

Серед переваг залучення іноземного інвестора голова правління назвав доступ до міжнародної експертизи, покращення якості послуг для українських експортерів, спрощення доступу до фінансування та перестрахування, а також збільшення капіталу агентства.

"Ми хочемо зробити так, щоб для бізнесу послуги ЕКА в Україні нічим не відрізнялися від послуг експортно-кредитних агентств Італії, Японії, Польщі, Німеччини", - сказав Гашев.

"У 2026 році, сподіваюся, ми вже вийдемо з якоюсь публічною інформацією про того інвестора, який нами цікавиться", - додав він.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1482
  0,0999
 0,24
EUR
 1
 49,4904
  0,0179
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8181  0,13 0,30 42,3900  0,11 0,26
EUR 49,2225  0,03 0,05 49,9142  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0150  0,00 0,00 42,0450  0,00 0,00
EUR 49,4180  0,00 0,00 49,4490  0,00 0,00

