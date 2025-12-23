Авторизация

В Україні стартує комплексний аудит у сфері ОПК - перевірять 88 підприємств

14:00 22.12.2025 |

Економіка

Державна аудиторська служба України із 23 грудня 2025 року розпочинає комплексний аудит підприємств в оборонному секторі.

Про це повідомила голова Державної аудиторської служби Алла Басалаєва, передає Укрінформ із посиланням на відомство.

«З 23 грудня Держаудитслужба розпочинає масштабний і ґрунтовний аудит в оборонному секторі - на виконання невідкладного розпорядження Президента та уряду. Здатність України захищатися від ворога напряму залежить від ефективності управління державними оборонними підприємствами. Тому цей аудит є для нас пріоритетним, як і перевірка енергетичних держкомпаній, яку ми розпочали восени», - зауважила Басалаєва.

Так, аудити та ревізії відбудуться на 86 суб'єктах господарювання ОПК, залучених до виробництва і закупівлі озброєння, а також на двох держпідприємствах Міністерства оборони - «Агенція оборонних закупівель» і «Державний оператор тилу».
 

