Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Видатки загального фонду держбюджету у листопаді становили ₴374,1 мільярда

10:46 22.12.2025 |

Економіка

Видатки загального фонду державного бюджету у листопаді становили 374,1 млрд грн, а загалом за січень-листопад 2025 року - 3,54 трлн грн, що на 18% більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.

"За січень - листопад 2025 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 3,54 трлн грн, що на 540,4 млрд грн, або на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У тому числі, у листопаді було витрачено 374,1 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що видатки загального фонду державного бюджету на безпеку і оборону за січень - листопад 2025 року становили 2,22 трлн грн, або 62,9% від усіх видатків загального фонду. У тому числі, у листопаді було витрачено 221,7 млрд грн.

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше - 1,40 трлн грн спрямовано на оплату праці з нарахуваннями (у тому числі у листопаді - 132,8 млрд грн) або 39,4% від загального обсягу видатків, витрачених за січень - листопад 2025 року (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 238,2 млрд грн, або на 20,6%).

На соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) за 11 місяців було витрачено 582,7 млрд грн (у листопаді - 58,3 млрд грн) або 16,5% від загального обсягу видатків, що на 72,1 млрд грн або на 14,1% більше проти аналогічного періоду минулого року. Кошти були спрямовані, зокрема, на трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій; соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей; виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

На оплату використання товарів і послуг витрачено 518,5 млрд грн (у листопаді - 60,5 млрд грн) або 14,7% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на підтримку Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг; перерахування Національною службою здоров'я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення.

На субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам, організаціям витрачено 434 млрд грн (у листопаді - 49,6 млрд грн) або 12,3% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України; забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва; забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру.

На обслуговування державного боргу в січні-листопаді витрачено 319,9 млрд грн - на обслуговування державного боргу (у листопаді - 40 млрд грн) або 9% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 33,2 млрд грн, або на 11,6%).

На трансферти місцевим бюджетам за 11 місяців було спрямовано 173,1 млрд грн - на трансферти місцевим бюджетам (у листопаді - 16,8 млрд грн) або 4,9% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 10,1 млрд грн, або на 6,2%).
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1482
  0,0999
 0,24
EUR
 1
 49,4904
  0,0179
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8181  0,13 0,30 42,3900  0,11 0,26
EUR 49,2225  0,03 0,05 49,9142  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0150  0,00 0,00 42,0450  0,00 0,00
EUR 49,4180  0,00 0,00 49,4490  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес