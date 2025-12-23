Видатки загального фонду держбюджету у листопаді становили ₴374,1 мільярда

Видатки загального фонду державного бюджету у листопаді становили 374,1 млрд грн, а загалом за січень-листопад 2025 року - 3,54 трлн грн, що на 18% більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.

"За січень - листопад 2025 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 3,54 трлн грн, що на 540,4 млрд грн, або на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У тому числі, у листопаді було витрачено 374,1 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що видатки загального фонду державного бюджету на безпеку і оборону за січень - листопад 2025 року становили 2,22 трлн грн, або 62,9% від усіх видатків загального фонду. У тому числі, у листопаді було витрачено 221,7 млрд грн.

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше - 1,40 трлн грн спрямовано на оплату праці з нарахуваннями (у тому числі у листопаді - 132,8 млрд грн) або 39,4% від загального обсягу видатків, витрачених за січень - листопад 2025 року (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 238,2 млрд грн, або на 20,6%).

На соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) за 11 місяців було витрачено 582,7 млрд грн (у листопаді - 58,3 млрд грн) або 16,5% від загального обсягу видатків, що на 72,1 млрд грн або на 14,1% більше проти аналогічного періоду минулого року. Кошти були спрямовані, зокрема, на трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій; соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей; виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

На оплату використання товарів і послуг витрачено 518,5 млрд грн (у листопаді - 60,5 млрд грн) або 14,7% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на підтримку Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг; перерахування Національною службою здоров'я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення.

На субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам, організаціям витрачено 434 млрд грн (у листопаді - 49,6 млрд грн) або 12,3% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України; забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва; забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру.

На обслуговування державного боргу в січні-листопаді витрачено 319,9 млрд грн - на обслуговування державного боргу (у листопаді - 40 млрд грн) або 9% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 33,2 млрд грн, або на 11,6%).

На трансферти місцевим бюджетам за 11 місяців було спрямовано 173,1 млрд грн - на трансферти місцевим бюджетам (у листопаді - 16,8 млрд грн) або 4,9% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 10,1 млрд грн, або на 6,2%).