НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін скасував частину запроваджених два місяці тому вимог до локалізації вітчизняної техніки

09:20 22.12.2025 |

Економіка

Кабінет Міністрів спростив процедуру підтвердження ступеня локалізації вітчизняної техніки для участі в публічних закупівлях, скасувавши частину запроваджених два місяці тому вимог.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 19 грудня, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зокрема, внесеними змінами:

  • спрощується подання податкової звітності - виробники подають податковий розрахунок без додатків замість окремої форми 4ДФ;
  • скасовується вимога щодо подання протоколу випробувань зразка товару, що зменшує кількість дублюючих документів.

    • "Після посилення вимог до локалізації ми продовжили діалог з українськими виробниками і отримали низку звернень щодо практичного застосування нових правил. У відповідь Уряд ухвалив рішення оптимізувати процедури підтвердження локалізації - без втрати контролю, але з меншим навантаженням для виробників", - пояснив заступник міністра Віталій Кіндратів.

    Як повідомлялося, у жовтні Кабмін посилив вимоги до підтвердження локалізації у публічних закупівлях, розширивши перелік обов'язкових документів та інструментів перевірки.
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

