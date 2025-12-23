Кабмін скасував частину запроваджених два місяці тому вимог до локалізації вітчизняної техніки

Кабінет Міністрів спростив процедуру підтвердження ступеня локалізації вітчизняної техніки для участі в публічних закупівлях, скасувавши частину запроваджених два місяці тому вимог.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 19 грудня, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зокрема, внесеними змінами:

спрощується подання податкової звітності - виробники подають податковий розрахунок без додатків замість окремої форми 4ДФ;

скасовується вимога щодо подання протоколу випробувань зразка товару, що зменшує кількість дублюючих документів.

"Після посилення вимог до локалізації ми продовжили діалог з українськими виробниками і отримали низку звернень щодо практичного застосування нових правил. У відповідь Уряд ухвалив рішення оптимізувати процедури підтвердження локалізації - без втрати контролю, але з меншим навантаженням для виробників", - пояснив заступник міністра Віталій Кіндратів.

Як повідомлялося, у жовтні Кабмін посилив вимоги до підтвердження локалізації у публічних закупівлях, розширивши перелік обов'язкових документів та інструментів перевірки.



