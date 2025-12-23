Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Податковий борг негативно вплинув на виконання держбюджету – Рахункова палата

09:07 22.12.2025 |

Економіка

З початку року податковий борг перед державним бюджетом збільшився в півтора раза - до 201 мільярда гривень, що негативно вплинуло на виконання держбюджету.

На це звертає увагу Рахункова палата.

"У звітному періоді видатки загального фонду держбюджету були меншими від запланованих на 161 млрд грн (на 5 %)", - говориться у повідомленні.

"Зокрема, видатки сектору безпеки й оборони - менші плану на 70 млрд грн, Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України - на 25,5 млрд грн, Міністерства охорони здоров'я України - на 11 млрд грн", - зазначає Рахункова палата.

Голова Рахункової палати Ольга Піщанська наголосила на необхідності погашення простроченої дебіторської та кредиторської заборгованостей головних розпорядників, які від початку року зросли майже на 30%.

Комітету Верховної Ради з питань бюджету розглянув висновок Рахункової палати щодо виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" у січні-вересні та обговорив ключові ризики й проблемні питання щодо його виконання за підсумками року, зазначено у повідомленні.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1482
  0,0999
 0,24
EUR
 1
 49,4904
  0,0179
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8181  0,13 0,30 42,3900  0,11 0,26
EUR 49,2225  0,03 0,05 49,9142  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0150  0,00 0,00 42,0450  0,00 0,00
EUR 49,4180  0,00 0,00 49,4490  0,00 0,00

