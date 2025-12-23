Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Видатки загального фонду держбюджету у листопаді-2025 зросли на 9,7% до листопада-2024 – Мінфін

08:42 22.12.2025 |

Економіка

Касові видатки загального фонду державного бюджету України за листопад цього року склали 374,1 млрд грн, що на 33,2 млрд грн, або 9,7% більше порівняно із листопадом минулого року, повідомило Міністерство фінансів на сайті.

Згідно з його даними, загалом за січень-листопад 2025 року ці видатки досягли 3,54 трлн грн, що на 540,0 млрд грн, або на 18,0% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Видатки загального фонду державного бюджету на безпеку і оборону за січень - листопад 2025 року становили 2,22 трлн грн, або 62,9% від усіх видатків загального фонду. У тому числі, у листопаді було витрачено 221,7 млрд грн", - зазначило відомство.

Місяцем раніше на безпеку і оборону було витрачено 220,6 млрд грн за сумарних видатків загального фонду у 346,8 млрд грн.

Мінфін вже всьоме прибрав зі зведення більш конкретні дані про виплати зарплат військовим, закупівлю військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, а також ряд інших даних, наприклад, перерахування Національній службі здоров'я України (НСЗУ), Пенсійному фонду та Фонду розвитку підприємництва.

В той же час міністр фінансів Сергій Марченко у відповідях на запитання у Верховній Раді 19 вересня повідомив, що помісячний рівень грошового забезпечення військових в цьому році суттєво зростає. "Січень - 78,8 (млрд грн), лютий - 86, березень - 86, квітень - 91, травень - 97 і серпень також 98 (млрд грн)", - сказав він.

У листопаді минулого року Мінфін звітував про виплату 86,6 млрд грн грошового забезпечення військовим.

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше за 11 місяців спрямовано на оплату праці з нарахуваннями - 1400 млрд грн, у тому числі у листопаді - 132,8 млрд грн, або 39,4% від загального обсягу видатків, витрачених за 11 місяців 2025 року. Проти аналогічного періоду минулого року ці витрати зросли на 238,2 млрд грн, або на 20,6%, у тому числі у листопаді - на 17,5 млрд грн, або на 15,2%.

Витрати на оплату використання товарів і послуг склали за січень-листопад цього року 518,5 млрд грн, у тому числі у листопаді - 60,5 млрд грн, або 14,7% від загального обсягу видатків, тоді як за 11 місяців минулого року вони дорівнювали 463 млрд грн, у тому числі у листопаді - 46,1 млрд грн.

Як повідомив Мінфін, 582,7 млрд грн, або 16,5% від загального обсягу видатків, було спрямовано у січні-листопаді цього року на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій), що на 72,1 млрд грн або на 14,1% більше проти аналогічного періоду минулого року. Після тимчасового спаду у жовтні у листопаді цього року ці витрати зросли до 58,3 млрд грн порівняно із 44,6 млрд грн у листопаді минулого року.

Видатки на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) склали за 11 місяців цього року 434 млрд грн, або 12,3% від загального обсягу видатків, у тому числі у листопаді - 49,6 млрд грн. Проти січня-листопада-2024 ці видатки зросли на 104 млрд грн, або 31,5%.

Обслуговування державного боргу за 11 місяців цього року обійшлося загальному фонду держбюджету у 319,9 млрд грн, або 9% від загального обсягу, в тому числі у листопаді - 40 млрд грн. Це на 33,2 млрд грн більше, аніж за 11 місяців минулого року.

Нарешті 173,1 млрд грн, або 4,9% від загального обсягу у січні-листопаді цього року було використано на трансферти місцевим бюджетам, у тому числі у листопаді - 16,8 млрд грн. Проти січня-листопада минулого року ці витрати зросли на 10,1 млрд грн, або на 6,2%.

Як повідомлялося, доходи держбюджету України за 11 місяців цього року склали 3,29 трлн грн, у тому числі за загальним фондом - 2,34 трлн грн, що відповідно на 24,1% та 23,5% більше за відповідні показники 2024 року. Касові видатки склали за січень-листопад 4,54 трлн грн, що на 20,3% перевищило видатки того ж періоду попереднього року.

За 2024 рік зростання доходів загального фонду становило 513,9 млрд грн, або 30,9% - до 2 трлн 177 млрд грн, тоді як видатки за загальним фондом збільшилися на 15%, або на 454,5 млрд грн - до 3 трлн 488,8 млрд грн.

Як повідомлялося, держбюджет-2025 в результаті двох його великих збільшень у липні та жовтні наразі має заплановані доходи (без грантів) в обсязі 2,50 трлн грн, тоді як видатки - 4,65 трлн грн, у тому числі загального фонду - відповідно 2,28 трлн грн та 4,29 трлн грн.

Верховна Рада ухвалила 3 грудня державний бюджет України на 2026 рік з доходами 2,90 трлн грн та видатками 4,77 трлн грн. За загальним фондом доходи бюджету наступного року заплановані у обсязі 2,61 трлн грн, видатки - 4,38 трлн грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1482
  0,0999
 0,24
EUR
 1
 49,4904
  0,0179
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8181  0,13 0,30 42,3900  0,11 0,26
EUR 49,2225  0,03 0,05 49,9142  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0150  0,00 0,00 42,0450  0,00 0,00
EUR 49,4180  0,00 0,00 49,4490  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес