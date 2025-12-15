Фінансові новини
15.12.25
11:01
- RSS
- мапа сайту
Київ та область вивели на ринок у 2025 році на 85% більше нових ЖК, ніж торік
08:14 15.12.2025 |
У 2025 році обсяги виведення на ринок нових ЖК у Київському регіоні (столиця та область) зросли на 85%, у порівнянні з минулим роком. Про це свідчать дані підсумкового річного звіту ЛУН.
Загалом цьогоріч у країні відкрилися продажі у 214 ЖК. Найбільше нових проєктів з'явилося у Львівській області - з січня за грудень девелопери представили інвесторам 63 нових ЖК.
На другому місці для ряду стартів - девелопери Київщини (без врахування столиці), які цього року відкрили продажі у 28 нових ЖК. Від них трішки відстали забудовники Івано-Франківщини та Закарпаття, які в поточному році вивели на ринок 22 та 19 нових проєктів відповідно.
П'яте місце в цьому "рейтингу активності" посіли девелопери столиці, які в поточному році відкрили продажі в 17 нових ЖК. Для порівняння: у 2024 році в Києві було запущено 6 нових проектів, а в Київській області - 19.
Підвищення активності забудовників може бути напряму пов'язано зі зростанням попиту та навіть точковим поверненням на ринок пакетних інвесторів, які інвестують гроші відразу в кілька майбутніх квартир, припускають аналітики ЛУН.
За словами СЕО будівельної компанії РІЄЛ Ростислава Мельника, у Києві зросла кількість запитів на купівлю нерухомості для інвестування.
"Якщо в 2022-2023 роках запиту на "пакетні" покупки майже не було, то в 2025-му таких запитів вже більше. Вони ще не масові, але їх достатньо, щоб говорити про повернення інвестиційного інтересу", - наголосив Ростислав Мельник.
Щодо ціни на первинці в розрізі мінімальної вартості цілої квартири, то наприкінці 2025 року вона найнижча в Сумах - $23,2 тис. або 1 млн грн. А найвища у Львові - мінімальна вартість майбутньої квартири на первинці тут становить $61 700 або 2,6 млн грн, що у 2,5 рази більше, ніж у Сумах.
