За 11 місяців товарообіг України склав 112,2 мільярда доларів

За 11 місяців 2025 року товарообіг України склав $112,2 млрд. При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 1,2 млрд грн.

Про це повідомляє Державна митна служба.

За даними митниці, протягом січня-листопада 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $75,4 млрд, а експортували - на $36,8 млрд.

"При цьому оподаткований імпорт склав $57,6 млрд, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів", - говориться у повідомленні.

Податкове навантаження на кілограм оподаткованого імпорту у січні-листопаді 2025 року склало 0,52 дол/кг.

Найбільше товарів до України завезли з Китаю - на $17 млрд. На другому місці Польща - $7,1 млрд. На третьому - Німеччина, $5,9 млрд.

Тим часом експортували з України найбільше до Польщі (на $4,6 млрд), Туреччини (на $2,5 млрд) та Німеччини (на $2,2 млрд).

У загальних обсягах ввезених у січні-листопаді 2025 року товарів 67% склала низка категорій товарів, зазначає митниця.

Машини, устаткування та транспорт - $30,2 млрд. При митному оформленні цих товарів до бюджету сплачено 185,8 млрд грн, що складає 29% надходжень митних платежів.

Продукція хімічної промисловості - $11,4 млрд. При митному оформленні сплачено 89,0 млрд грн, що складає 14% надходжень митних платежів.

Паливно-енергетичні - $9,4 млрд. До бюджету сплачено 188,4 млрд грн, що складає 29% надходжень митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли: продовольчі товари ($20,4 млрд), метали та вироби з них ($4,3 млрд), машини, устаткування та транспорт ($3,4 млрд).

За 11 місяців 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 1,2 млрд грн, повідомляє Держмитслужба.