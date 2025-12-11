Фінансові новини
- |
- 11.12.25
- |
- 13:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
За 11 місяців товарообіг України склав 112,2 мільярда доларів
08:40 11.12.2025 |
За 11 місяців 2025 року товарообіг України склав $112,2 млрд. При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 1,2 млрд грн.
Про це повідомляє Державна митна служба.
За даними митниці, протягом січня-листопада 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $75,4 млрд, а експортували - на $36,8 млрд.
"При цьому оподаткований імпорт склав $57,6 млрд, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів", - говориться у повідомленні.
Податкове навантаження на кілограм оподаткованого імпорту у січні-листопаді 2025 року склало 0,52 дол/кг.
Найбільше товарів до України завезли з Китаю - на $17 млрд. На другому місці Польща - $7,1 млрд. На третьому - Німеччина, $5,9 млрд.
Тим часом експортували з України найбільше до Польщі (на $4,6 млрд), Туреччини (на $2,5 млрд) та Німеччини (на $2,2 млрд).
У загальних обсягах ввезених у січні-листопаді 2025 року товарів 67% склала низка категорій товарів, зазначає митниця.
Машини, устаткування та транспорт - $30,2 млрд. При митному оформленні цих товарів до бюджету сплачено 185,8 млрд грн, що складає 29% надходжень митних платежів.
Продукція хімічної промисловості - $11,4 млрд. При митному оформленні сплачено 89,0 млрд грн, що складає 14% надходжень митних платежів.
Паливно-енергетичні - $9,4 млрд. До бюджету сплачено 188,4 млрд грн, що складає 29% надходжень митних платежів.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли: продовольчі товари ($20,4 млрд), метали та вироби з них ($4,3 млрд), машини, устаткування та транспорт ($3,4 млрд).
За 11 місяців 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 1,2 млрд грн, повідомляє Держмитслужба.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС погодив механізм відмови від російського газу
|Єврокомісія хоче пришвидшити створення "трибуналу для Путіна" за злочин агресії
|У ЄС відреагували на заяву Трампа про необхідність президентських виборів в Україні
|Україна досягла домовленості про реструктуризацію ВВП-варантів зі спецкомітетом їх власників
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Ціни на нафту стабілізувалися, Brent торгується $62,15 за барель
|Зеленський підписав закон про Держбюджет-2026
|ВВП України зріс на 2,1% у третьому кварталі
|BlackRock долучилась до перемовин про відновлення України
|Дефіцит зовнішньої торгівлі продовжує рекордно зростати: Імпорт товарів в Україну перевищив експорт на $39 мільярдів
|Мінекономіки запустило "пілот" з фінансування агровиробників
Бізнес
|Китайські виробники смартфонів посилюють тиск на Apple через затримку запуску ШІ-фукнцій
|ЄС почав розслідування проти Google через використання онлайн-контенту для тренування ШІ
|В Україні попит на електромобілі за рік виріс в 2,5 рази
|Трамп дозволив постачання Китаю чипів Nvidia та анонсував 25% мита з таких продажів
|ШІ-продукти OpenAI економлять працівникам до 60 хвилин на день - Bloomberg
|Google та Apple спрощують перехід між Android і iOS
|Виробники смартфонів хочуть повернути microSD, щоб перекласти придбання пам'яті на користувача