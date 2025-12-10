Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Подано 15,7 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", виплати отримали уже 11,6 млн українців

13:17 09.12.2025 |

Економіка

Уже подано 15,7 млн заявок від українців на отримання 1 тис. грн у рамках програми "Зимова підтримка", повідомили в Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності.

"Від старту програми "Зимова підтримка", яку впроваджує уряд за ініціативи президента України, надійшло 15,7 млн заявок, включно і на дітей. Серед них 12,6 млн - через "Дію" та 1,1 млн - через відділення "Укрпошти". Станом на 8 грудня, допомогу вже отримали понад 11,6 млн українців, зокрема на дітей", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що сума платежів через картку "Національний кешбек" станом на сьогодні перевищила 2,2 млрд грн.

У відомстві повідомили, що найчастіше українці витрачають кошти на оплату комунальних послуг, ліки, книги, а також спрямовують на благодійність.

"У найближчі дні виплату профінансують користувачам "Дії", які оформили заявки 5-7 грудня. Так, у новій хвилі виплат виділять понад 350 млн для 289,5 тис. українців", - розповіли у Мінсоцполітики.

Як повідомлялося, з 15 листопада до 24 грудня уряд запустив можливість для кожного громадянина подати заявку в застосунку "Дія" або у відділенні "Укрпошти" на отримання допомоги в 1 тис. грн у межах програми "Зимова підтримка".

Скористатися коштами можна до 30 червня 2026 року. Витратити допомогу можна буде на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книжки, благодійність і донати Силам оборони. Водночас допомога не може бути використана для придбання підакцизних товарів, а також заборонено знімати готівку зі спеціального рахунку.

3 21 листопада до 17 грудня триває прийом заявок на виплату 6,5 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах: діти під опікою чи піклуванням; діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю); люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб; діти з числа ВПО, які отримують виплату на проживання; діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років; одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд. Кошти можна буде витрати протягом 180 днів від часу зарахування на одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.

Уряд очікував від 10 до 14 млн одержувачів одноразової державної грошової допомоги за програмою "Зимова підтримка" в 1 тис. грн для дорослих і дітей, а також 6,5 тис. грн для найбільш вразливих категорій. Очікувані витрати - 14 млрд грн.

Благодійні фонди закликають українців перераховувати допомогу по державній програмі "Зимова підтримка" на потреби Сил оборони.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1838
  0,1138
 0,27
EUR
 1
 49,0935
  0,0693
 0,14

Курс обміну валют на вчора, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8546  0,10 0,24 42,4277  0,10 0,23
EUR 48,8819  0,14 0,28 49,4569  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2150  0,09 0,20 42,2450  0,09 0,20
EUR 49,1465  0,06 0,12 49,1645  0,06 0,12

Бізнес