Качка: Україна та Ізраїль обговорили перспективи взаємодії в інвестиціях, енергетиці та ветеранській політиці
08:16 05.12.2025 |
Україна та Ізраїль визначили подальші пріоритети співпраці під час засідання Міжурядової комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва, зокрема, обговорили стан і перспективи взаємодії у сферах торгівлі та інвестицій, аграрного сектору, енергетики, охорони здоров'я, цифровізації, довкілля та ветеранської політики, повідомив віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.
З боку Ізраїлю на комісії співголовував міністра фінансів Держави Ізраїль Зеєв Елькін, це перше таке засідання від початку повномасштабної війни.
"Розвиток двосторонніх взаємин з іншими країнами - важлива демонстрація незламності України в складних умовах війни. Наша торгівля відновлюється, тож зараз важливо нарощувати динаміку та інвестувати більше зусиль у взаємодію в сільському господарстві та галузі високих технологій. Раді, що Україна та Ізраїль продовжують вибудовувати довіру та ділитися досвідом. Ця зустріч - важливий етап у посиленні взаємовигідної співпраці", - написав Качка на своїй сторінці у Facebook.
За результатами засідання сторони, зокрема, домовилися: відновити діалог з ветеринарних і фітосанітарних питань; посилити співпрацю у сфері енергетичної стійкості та кіберзахисту; продовжити партнерство у сфері екстреної медицини, психологічної підтримки та реабілітації, а також розвивати обмін між медичними установами й фахівцями; розпочати співпрацю щодо забезпечення безперервності цифрових державних послуг у надзвичайних умовах; розвивати нові формати співпраці з реабілітації та соціальної інтеграції ветеранів тощо.
Повідомляється, що у засіданні взяли участь представники профільних міністерств обох країн, а також посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра та народна депутатка, співголова парламентської групи дружби з Ізраїлем Ольга Василевська-Смаглюк.
Сторони домовилися провести 14-ту сесію Комісії у Києві.
