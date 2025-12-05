Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Качка: Україна та Ізраїль обговорили перспективи взаємодії в інвестиціях, енергетиці та ветеранській політиці

Україна та Ізраїль визначили подальші пріоритети співпраці під час засідання Міжурядової комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва, зокрема, обговорили стан і перспективи взаємодії у сферах торгівлі та інвестицій, аграрного сектору, енергетики, охорони здоров'я, цифровізації, довкілля та ветеранської політики, повідомив віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

З боку Ізраїлю на комісії співголовував міністра фінансів Держави Ізраїль Зеєв Елькін, це перше таке засідання від початку повномасштабної війни.

"Розвиток двосторонніх взаємин з іншими країнами - важлива демонстрація незламності України в складних умовах війни. Наша торгівля відновлюється, тож зараз важливо нарощувати динаміку та інвестувати більше зусиль у взаємодію в сільському господарстві та галузі високих технологій. Раді, що Україна та Ізраїль продовжують вибудовувати довіру та ділитися досвідом. Ця зустріч - важливий етап у посиленні взаємовигідної співпраці", - написав Качка на своїй сторінці у Facebook.

За результатами засідання сторони, зокрема, домовилися: відновити діалог з ветеринарних і фітосанітарних питань; посилити співпрацю у сфері енергетичної стійкості та кіберзахисту; продовжити партнерство у сфері екстреної медицини, психологічної підтримки та реабілітації, а також розвивати обмін між медичними установами й фахівцями; розпочати співпрацю щодо забезпечення безперервності цифрових державних послуг у надзвичайних умовах; розвивати нові формати співпраці з реабілітації та соціальної інтеграції ветеранів тощо.

Повідомляється, що у засіданні взяли участь представники профільних міністерств обох країн, а також посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра та народна депутатка, співголова парламентської групи дружби з Ізраїлем Ольга Василевська-Смаглюк.

Сторони домовилися провести 14-ту сесію Комісії у Києві.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Ізраїль
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1838
  0,0196
 0,05
EUR
 1
 49,2264
  0,0004
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8958  0,01 0,03 42,4442  0,01 0,02
EUR 48,8600  0,00 0,00 49,5377  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1800  0,02 0,06 42,2100  0,02 0,04
EUR 49,1690  0,04 0,09 49,1875  0,05 0,11

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес