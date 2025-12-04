Фінансові новини
- 04.12.25
- 18:19
В Україні будується 1 мільйон квадратних метрів торговельних площ
12:29 04.12.2025 |
У найближчі два роки ринок торговельної нерухомості за активністю будівництва ТРЦ може наздогнати довоєнні роки.
Про це заявив під час виступу на RAU summit 2025 у Києві голова Української ради торгових центрів та операційний директор девелоперської компанії Budhouse Group Максим Гаврюшин.
2025 рік, за його словами, для будівництва ТРЦ став успішним. Ринок поступово відновлюється і за активністю здачі об'єктів та рівнем вакантності співмірний із 2024 роком.
У 2026-2027 роках в країні може з'явитись ще більше об'єктів - "на рівні 2009 року, коли в Україні будувалося багато торговельних центрів", прогнозує Гаврюшин.
"Сьогодні в активній фазі будівництва перебувають десятки нових ТРЦ - на загальну площу близько 1 мільйона квадратних метрів. Деякі з об'єктів вже запускаються. У цю цифру не входять заморожені об'єкти", - наголосив Гаврюшин.
Щоправда, усі вони невеликого і середнього розміру. Більшість об'єктів стартували у "безпечніших" західних регіонах країни, додав очільник УРТЦ.
Окрім того, на тлі пожвавлення ринку активізувалися й інвестиції на ринку. "Відчувається наявність грошей в Україні. Є зацікавленість інвесторів в невеличких об'єктах з інвестиціями $5-10 млн. Немає ринку на великі ТРЦ, на великі угоди, як до війни", - пояснив Максим Гаврюшин.
За його словами, ставки капіталізації у комерційній нерухомості вже перевищили показники 2021 року.
