Українці цьогоріч отримали майже 13 мільярдів за програмою «єОселя»

12:39 02.12.2025 |

Економіка

Від початку 2025 року за державною програмою доступної іпотеки "єОселя" видано 6,86 тис. кредитів на загальну суму 12,96 млрд гривень.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, передає Укрінформ.

"Загалом, з початку 2025 року скористалися програмою єОселя 6 862 українці й отримали пільгових іпотек на суму 12,96 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за минулий тиждень видано 193 нових кредити на суму 405 млн грн. З них кредити під 3% отримали: 68 військовослужбовців та представників сектору безпеки, 12 медиків, 11 педагогів, 4 науковці. Кредити під 7% отримали: 62 українців без власного житла, 31 ВПО, 5 ветерани.

Найбільше кредитів у межах програми надано у Київській області - 51, місті Києві - 50 та у Львівській області - 18.

За типом нерухомості: 126 українців отримали кредит на житло першого продажу, з яких 50 - об'єктів на стадії будівництва. Ще 67 кредитів видано на придбання житла на вторинному ринку.
 

