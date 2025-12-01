Фінансові новини
Фінмоніторинг за жовтень виявив в Україні підозрілих операцій на 80 мільярдів
09:42 01.12.2025 |
Як передає Укрінформ, про це повідомив Опендатабот.
"Понад 1,4 млн повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінмоніторингу, надійшло до Державної служби фінансового моніторингу за три квартали 2025 року. Це на 10% більше, ніж за аналогічний період торік", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що переважна більшість повідомлень (99%) надішли від банків - 1,42 млн звітів. Небанківські установи передали ще майже 15 тис.
Основна маса повідомлень стосується порогових фінансових операцій - понад 1,18 млн (83%). Підозрілих операцій значно менше - близько 243 тис. (17%). Однак сума по них зросла майже втричі. Так, за січень - вересень 794 матеріали на загальну суму 150,46 млрд грн було передано до правоохоронних органів.
На запит Опендатабота у Держфінмоніторингу додали, що цьогоріч лише за жовтень до правоохоронних органів було направлено 208 матеріалів на майже 80 млрд грн - це вже більше, ніж за весь минулий рік.
Сталися й інші зрушення. Зокрема, від початку року передано 300 матеріалів, у яких йдеться про операції з ознаками податкових правопорушень на понад 157 млрд грн. Для розуміння масштабу: це у 14 разів більше, ніж торік.
«За 10 місяців 2025 року ми передали до правоохоронних органів більш ніж тисячу матеріалів на понад 230 млрд грн підозрілих операцій, що у чотири рази більше, ніж за аналогічний період торік. Для цього нами було проаналізовано транзакцій на суму понад 1 трлн грн. Це прямий результат превентивної моделі: ми самі виявляємо ризики та передаємо матеріали правоохоронним органам», - прокоментував голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін.
