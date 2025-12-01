Авторизация

Фінмоніторинг за жовтень виявив в Україні підозрілих операцій на 80 мільярдів

09:42 01.12.2025 |

Економіка

Якщо за січень - вересень 2025 року Державна служба фінансового моніторингу передала до правохоронних органів 794 матеріали про підозрілі фіноперації на загальну суму 150,46 млрд грн, то лише за жовтень - 208 матеріалів на майже 80 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Опендатабот.  

"Понад 1,4 млн повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінмоніторингу, надійшло до Державної служби фінансового моніторингу за три квартали 2025 року. Це на 10% більше, ніж за аналогічний період торік", - ідеться в повідомленні.

Фінмоніторинг за жовтень виявив в Україні підозрілих операцій на 80 мільярдів

Зазначається, що переважна більшість повідомлень (99%) надішли від банків - 1,42 млн звітів. Небанківські установи передали ще майже 15 тис.

Основна маса повідомлень стосується порогових фінансових операцій - понад 1,18 млн (83%). Підозрілих операцій значно менше - близько 243 тис. (17%). Однак сума по них зросла майже втричі. Так, за січень - вересень 794 матеріали на загальну суму 150,46 млрд грн було передано до правоохоронних органів.

Фінмоніторинг за жовтень виявив в Україні підозрілих операцій на 80 мільярдів

На запит Опендатабота у Держфінмоніторингу додали, що цьогоріч лише за жовтень до правоохоронних органів було направлено 208 матеріалів на майже 80 млрд грн - це вже більше, ніж за весь минулий рік.

Фінмоніторинг за жовтень виявив в Україні підозрілих операцій на 80 мільярдів

Сталися й інші зрушення. Зокрема, від початку року передано 300 матеріалів, у яких йдеться про операції з ознаками податкових правопорушень на понад 157 млрд грн. Для розуміння масштабу: це у 14 разів більше, ніж торік.

Фінмоніторинг за жовтень виявив в Україні підозрілих операцій на 80 мільярдів

«За 10 місяців 2025 року ми передали до правоохоронних органів більш ніж тисячу матеріалів на понад 230 млрд грн підозрілих операцій, що у чотири рази більше, ніж за аналогічний період торік. Для цього нами було проаналізовано транзакцій на суму понад 1 трлн грн. Це прямий результат превентивної моделі: ми самі виявляємо ризики та передаємо матеріали правоохоронним органам», - прокоментував голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін.
 

