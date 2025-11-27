Україна та МВФ досягли домовленості про нову 4-річну програму EFF на $8,1 млрд на рівні персоналу – Фонд

Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) досягли домовленості на рівні персоналу (staff-level agreement, SLA) щодо низки макроекономічних та структурних заходів, які можуть бути підтримані новою 48-місячною угодою в рамках розширеного механізму фінансування (EFF), йдеться у повідомлені Фонду на його сайті у середу за результатами переговорів місії в Києві 17-21 листопада.

"Співробітники МВФ та українська влада досягли угоди на рівні персоналу щодо прохання влади про нову 48-місячну програму розширеного фінансування EFF з потенційним доступом до 5,94 млрд СДР (близько $8,1 млрд, 295% квоти)", - наводяться у релізі слова голови місії Гевіна Грея.

За його словами, угода охоплює комплекс фіскальних та монетарних заходів для закріплення програми, цілі якої включають підтримку макроекономічної стабільності, відновлення стійкості боргу та зовнішньої життєздатності, боротьбу з корупцією та покращення управління.

"Очікується, що програма стане каталізатором масштабної зовнішньої підтримки для покриття дефіциту фінансування України. За базовим сценарієм, загальний дефіцит фінансування на 2026-29 роки становить близько $136,5 млрд. У 2026-27 роках Україна стикається із залишковим дефіцитом фінансування (з урахуванням існуючих фінансових зобов'язань) у розмірі близько $63 млрд доларів США", - зазначив Грей.

Згідно з релізом, нова програма може бути подана на затвердження раді виконавчих директорів МВФ після завершення попередніх заходів та за умови отримання відповідних гарантій фінансування від донорів, але більш конкретна дата відсутня.

Наголошується, що розв'язана Росією війна продовжує завдавати важких збитків народу України та її економіці, проте влада залишається непохитною у своєму рішенні підтримувати макроекономічну стабільність та відновлювати стійкість боргу і зовнішню життєздатність.

"Вона також прагне вирішити проблему неформальної економіки, боротися з корупцією та покращити управління, зокрема у секторі державних підприємств", - сказав голова місії.

У свою чергу, додав він, МВФ вітає всі зусилля, спрямовані на забезпечення тривалого миру, і програма буде переглядатися за необхідності під час кожного перегляду залежно від прогресу у вирішенні війни.

Грей зауважив, що хоча економіка продовжує демонструвати стійкість, незважаючи на нещодавнє посилення нападів на енергетичну та іншу критично важливу інфраструктуру, однак ризики для перспектив залишаються надзвичайно високими, враховуючи невизначеність щодо тривалості та інтенсивності війни, а також термінів та рівня додаткової міжнародної донорської підтримки.

"Негайні дії донорів є необхідними для того, щоб допомогти Україні керувати своїми великими фіскальними та зовнішніми фінансовими потребами, а також уникнути проблем з ліквідністю", - заявив голова місії.

За його словами, вкрай необхідним також є прийняття бюджету на 2026 рік, який відповідає рамковим положенням програми. Ризики для бюджету залишаються високими з огляду на виняткову невизначеність, і слід докласти всіх зусиль, щоб уникнути неефективних витрат або запровадження податкових пільг. Органи влади зобов'язані впроваджувати заходи з мобілізації внутрішніх доходів, які також необхідно буде доповнити своєчасним та масштабним зовнішнім донорським фінансуванням на умовах, подібних до грантів, для забезпечення стійкості боргу.

"Окрім реалізації своєї стратегії реструктуризації боргу для відновлення стійкості боргу, органи влади також зобов'язалися прискорити зусилля щодо запобігання ухиленню від сплати податків та їх уникненню, а також розширити податкову базу, зокрема шляхом оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, закриття митних лазівок для імпорту споживчих товарів та скасування пільг для реєстрації платника ПДВ", - повідомив Грей.

Згідно з релізом, також було досягнуто домовленості щодо заходів щодо боротьби з неформальною економічною діяльністю, зокрема шляхом посилення конкуренції у сфері державних закупівель та усунення лазівок у чинному трудовому кодексі.

Голова місії також зазначив, що Національний банк України прагне знизити інфляцію до цільового показника 5% протягом трирічного горизонту своєї політики, водночас забезпечуючи більшу гнучкість обмінного курсу для коригування до основних фундаментальних показників та посилюючи роль обмінного курсу як амортизатора, тим самим також допомагаючи зберегти достатні валютні резерви центрального банку.

"Останні події підкреслюють важливість рішучої боротьби з корупцією, покращення управління та продовження реформ у державних підприємствах (ДП). На цьому тлі влада визнає важливість збереження незалежних антикорупційних інституцій, які мають належні ресурси. Також було досягнуто згоди з владою щодо необхідності продовження реформ Державної податкової (ДПС) та митної служб (ДМС), включаючи призначення нового керівника ДМС та створення допоміжної ІТ-інфраструктури для підвищення ефективності, що є важливим для відновлення довіри громадськості до відомств, збільшення доходів та підготовки до реконструкції", - заявив Грей.

Він додав, що для зміцнення державних підприємств влада прагне реформувати фінансове планування, звітність та аудит державних підприємств, а також впроваджувати необхідні реформи процедур висування кандидатів у ДП та державні банки.

Як повідомлялось, з березня 2023 року діяла 4-річна програма EFF з МВФ обсягом $15,6 млрд, наступний, 9-й транш якої у розмірі SDR1,117 млрд ($1,6 млрд за поточним курсом) було заплановано на грудень.

Спершу діюча програма передбачала сукупний обсяг зовнішнього фінансування України за участі міжнародних партнерів $115 млрд у базовому варіанті та $140 млрд - у негативному, але із затягуванням війни ці показники було збільшено відповідно до $153 млрд і $165 млрд.

Під час роботи місії МВФ в Києві з 3 по 10 вересня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко разом із головою НБУ та міністром фінансів офіційно звернулася до МВФ із проханням про нову програму, попередньо - на 2026-2029 рр. Необхідність розгляду нової програми викликана тим, що розв'язана Росією війна затягується, тоді як поточна програма EFF розрахована на її завершення до березня 2027 року.

Обсяг репараційного кредиту, можливість якого зараз розглядає ЄС і який може стати основою нової програми МВФ, складає EUR130-140 млрд, але кілька країн поки блокують його практичну реалізацію.