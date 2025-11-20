Надходження військового збору збільшились за рік в чотири рази

Протягом січня-жовтня платники податків перерахували до державного бюджету 131,7 млрд гривень військового збору. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, обсяг надходжень зріс майже в чотири рази.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

За даними податкової, найбільші суми сплачено платниками:

- м. Києва - 42,4 млрд грн;

- Дніпропетровської області - 14,8 млрд грн;

- Львівської області - 10,2 млрд грн;

- Харківської області - 8,3 млрд грн.

"Зростання надходжень спостерігається у всіх регіонах країни. Це свідчить про високу податкову свідомість громадян та бізнесу, а також активну підтримку обороноздатності держави в умовах війни", - зазначили в ДПС.

Зазначається, що суттєве збільшення надходжень зумовлене кількома факторами:

1. Підвищенням ставки військового збору до 5% - відповідно до законодавчих змін, які набули чинності з 1 грудня 2024 року.

2. Зростанням фонду оплати праці та офіційного працевлаштування громадян.

3. Підвищенням рівня податкової дисципліни, зокрема серед підприємців та самозайнятих осіб.