Фінансові новини
- |
- 19.11.25
- |
- 23:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уряд перезапускає ринок державних лотерей - Свириденко
20:15 19.11.2025 |
Кабінет міністрів України затвердив правила для операторів державних лотерей, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.
Уряд перезапускає ринок державних лотерей уперше за понад 12 років. Сьогодні ми ухвалили постанову, яка встановлює розроблені Мінцифрою нові та зрозумілі правила для операторів лотерей. Упродовж більш ніж десятиліття ця сфера працювала в "сірій" зоні: без контролю, прозорої звітності та сплати ліцензійних платежів. Це призводило до значних втрат для бюджету й створювало можливості для зловживань", - написала Свириденко в телеграм-каналі.
За її словами, нові правила передбачають: відкриті конкурси для отримання ліцензій; щорічні ліцензійні платежі - понад 67 млн грн від трьох операторів; електронну систему обліку, що дозволить державі відстежувати продажі та виплати виграшів у режимі реального часу; унікальні QR-коди для кожного білета та термінала, щоб забезпечити захист від підробок і підтвердити легальність обладнання.
"Це рішення повертає лотерейний ринок у правове поле й створює передумови для реального контролю за його роботою",- наголосила премʼєр.
Свириденко розповіла, що наступний крок - оновлення закону "Про державні лотереї", який потребує серйозного вдосконалення, щоб припинити монополію, закрити прогалини в регулюванні та відкрити ринок для міжнародних компаній і інвестицій.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
|Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T
|В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну
|Зеленський: Україна замовить 100 французьких винищувачів Rafale
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Уряд призначив в.о. міністра енергетики
|В Україні оприлюднять дані про вартість захисних робіт на об’єктах критичної інфраструктури
|Кабмін вважає необхідністю відставку всіх членів НКРЕКП, – Качка
|Уряд перезапускає ринок державних лотерей - Свириденко
|Нафта прискорила падіння, Brent біля $63,5 за барель
|Укроборонпром підписав угоду про дрони-перехоплювачі з чеською Air Team
|Ссередня ціна на бензин марки А-95 залишилася на рівні 58,51 грн/л, на дизельне пальне - зросла на 7 коп. до 58,33 грн/л
Бізнес
|Майнери переходять на ШІ: Bitfarm "зав'язує" з криптовалютами після рекордних збитків понад $45 млн
|X запускає Chat – нові зашифровані приватні повідомлення
|ЄС переглядає заборону на продаж нових бензинових авто після 2035 року
|Samsung підвищує ціни на чипи пам'яті до 60% на тлі дефіциту
|OpenAI запускає групові чати в ChatGPT для спільного спілкування з ШІ
|Google додала у NotebookLM функцію глибоких досліджень
|Valve представила Steam Frame: чіткіше зображення в напрямку погляду та SteamOS на ARM