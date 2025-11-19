Уряд перезапускає ринок державних лотерей - Свириденко

Кабінет міністрів України затвердив правила для операторів державних лотерей, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

Уряд перезапускає ринок державних лотерей уперше за понад 12 років. Сьогодні ми ухвалили постанову, яка встановлює розроблені Мінцифрою нові та зрозумілі правила для операторів лотерей. Упродовж більш ніж десятиліття ця сфера працювала в "сірій" зоні: без контролю, прозорої звітності та сплати ліцензійних платежів. Це призводило до значних втрат для бюджету й створювало можливості для зловживань", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, нові правила передбачають: відкриті конкурси для отримання ліцензій; щорічні ліцензійні платежі - понад 67 млн грн від трьох операторів; електронну систему обліку, що дозволить державі відстежувати продажі та виплати виграшів у режимі реального часу; унікальні QR-коди для кожного білета та термінала, щоб забезпечити захист від підробок і підтвердити легальність обладнання.

"Це рішення повертає лотерейний ринок у правове поле й створює передумови для реального контролю за його роботою",- наголосила премʼєр.

Свириденко розповіла, що наступний крок - оновлення закону "Про державні лотереї", який потребує серйозного вдосконалення, щоб припинити монополію, закрити прогалини в регулюванні та відкрити ринок для міжнародних компаній і інвестицій.