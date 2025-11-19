Фінансові новини
- |
- 19.11.25
- |
- 19:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фондові індекси Європи знижуються п'яту сесію поспіль
12:11 19.11.2025 |
Фондові індекси країн Західної Європи помірно опускаються в середу.
Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 11:03 кч знизився на 0,27% - до 560,37 пункту. Індикатор знижується п'яту сесію поспіль.
Британський індикатор FTSE 100 втратив 0,23%, німецький DAX - 0,22%, французький CAC 40 - 0,57%, італійський FTSE MIB - 0,78%, іспанський IBEX 35 - 0,18%.
Негативним фактором для світових ринків є сумніви, що зростають, що Федеральна резервна система (ФРС) знизить ставку на грудневому засіданні. Імовірність, що ставка буде знижена на 25 базисних пунктів, оцінюється ринком у 46,6% проти майже 90% місяць тому, за даними FedWatch.
Як стало відомо в середу, споживчі ціни у Великій Британії в жовтні зросли на 3,6% у річному виразі. Таким чином, інфляція сповільнилася порівняно з 3,8% у попередні три місяці і збіглася з консенсус-прогнозом аналітиків, опитаних Trading Economics.
Уповільнення інфляції підвищує ймовірність зниження ставки Банку Англії на останньому цього року засіданні, вважають аналітики. "З урахуванням уповільнення ринку праці та слабкого зростання ВВП ми вважаємо, що голова Банку Англії Ендрю Бейлі буде більш впевнений у необхідності зниження ставки в грудні. Його голос цілком може виявитися вирішальним", - написав старший економіст Deutsche Bank з питань Великої Британії Санжай Раджа.
Пізніше в середу будуть оприлюднені остаточні дані про інфляцію в єврозоні. Попередні дані зазначили уповільнення темпів зростання споживчих цін у жовтні до 2,1% з вересневих 2,2%, і експерти не очікують перегляду цієї оцінки.
Акції британського ритейлера WH Smith Plc дешевшають на 1,4% на новині про відставку головного виконавчого директора Карла Каулінга. Він покинув посаду на тлі скандалу, пов'язаного з бухгалтерською помилкою - через це компанія погіршила річний прогноз, а її капіталізація впала майже вдвічі з початку року.
Ціна паперів Air France-KLM зростає на 0,1%. Франко-нідерландська авіакомпанія висловила інтерес до купівлі частки в португальському авіаперевізнику TAP SA.
Лідером зниження в Stoxx 600 є акції виробника товарів класу "люкс" Kering, що дешевшають на 3,6%.
Найактивніший підйом демонструють папери данського виробника кабелів NKT, що підскочили на 13% завдяки рекордному прибутку в третьому кварталі та поліпшенню річних прогнозів.
У Франкфурті акції Infineon Technologies, Merck і Bayer дешевшають більш ніж на 1%, тоді як капіталізація Daimler Truck зростає на 3,2%, Siemens Energy - на 2%. У Парижі папери Orange і Buoygues дешевшають на 1,4%, Sanofi - на 1,3%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
|Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T
|В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну
|Зеленський: Україна замовить 100 французьких винищувачів Rafale
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Нафта прискорила падіння, Brent біля $63,5 за барель
|Укроборонпром підписав угоду про дрони-перехоплювачі з чеською Air Team
|Ссередня ціна на бензин марки А-95 залишилася на рівні 58,51 грн/л, на дизельне пальне - зросла на 7 коп. до 58,33 грн/л
|Brent торгується за $64,78 за барель
|Тижневий морський експорт нафти з росії скоротився до мінімуму з серпня
|Фондові індекси Європи знижуються п'яту сесію поспіль
Бізнес
|Майнери переходять на ШІ: Bitfarm "зав'язує" з криптовалютами після рекордних збитків понад $45 млн
|X запускає Chat – нові зашифровані приватні повідомлення
|ЄС переглядає заборону на продаж нових бензинових авто після 2035 року
|Samsung підвищує ціни на чипи пам'яті до 60% на тлі дефіциту
|OpenAI запускає групові чати в ChatGPT для спільного спілкування з ШІ
|Google додала у NotebookLM функцію глибоких досліджень
|Valve представила Steam Frame: чіткіше зображення в напрямку погляду та SteamOS на ARM