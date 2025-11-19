Фондові індекси Європи знижуються п'яту сесію поспіль

Фондові індекси країн Західної Європи помірно опускаються в середу.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 11:03 кч знизився на 0,27% - до 560,37 пункту. Індикатор знижується п'яту сесію поспіль.

Британський індикатор FTSE 100 втратив 0,23%, німецький DAX - 0,22%, французький CAC 40 - 0,57%, італійський FTSE MIB - 0,78%, іспанський IBEX 35 - 0,18%.

Негативним фактором для світових ринків є сумніви, що зростають, що Федеральна резервна система (ФРС) знизить ставку на грудневому засіданні. Імовірність, що ставка буде знижена на 25 базисних пунктів, оцінюється ринком у 46,6% проти майже 90% місяць тому, за даними FedWatch.

Як стало відомо в середу, споживчі ціни у Великій Британії в жовтні зросли на 3,6% у річному виразі. Таким чином, інфляція сповільнилася порівняно з 3,8% у попередні три місяці і збіглася з консенсус-прогнозом аналітиків, опитаних Trading Economics.

Уповільнення інфляції підвищує ймовірність зниження ставки Банку Англії на останньому цього року засіданні, вважають аналітики. "З урахуванням уповільнення ринку праці та слабкого зростання ВВП ми вважаємо, що голова Банку Англії Ендрю Бейлі буде більш впевнений у необхідності зниження ставки в грудні. Його голос цілком може виявитися вирішальним", - написав старший економіст Deutsche Bank з питань Великої Британії Санжай Раджа.

Пізніше в середу будуть оприлюднені остаточні дані про інфляцію в єврозоні. Попередні дані зазначили уповільнення темпів зростання споживчих цін у жовтні до 2,1% з вересневих 2,2%, і експерти не очікують перегляду цієї оцінки.

Акції британського ритейлера WH Smith Plc дешевшають на 1,4% на новині про відставку головного виконавчого директора Карла Каулінга. Він покинув посаду на тлі скандалу, пов'язаного з бухгалтерською помилкою - через це компанія погіршила річний прогноз, а її капіталізація впала майже вдвічі з початку року.

Ціна паперів Air France-KLM зростає на 0,1%. Франко-нідерландська авіакомпанія висловила інтерес до купівлі частки в португальському авіаперевізнику TAP SA.

Лідером зниження в Stoxx 600 є акції виробника товарів класу "люкс" Kering, що дешевшають на 3,6%.

Найактивніший підйом демонструють папери данського виробника кабелів NKT, що підскочили на 13% завдяки рекордному прибутку в третьому кварталі та поліпшенню річних прогнозів.

У Франкфурті акції Infineon Technologies, Merck і Bayer дешевшають більш ніж на 1%, тоді як капіталізація Daimler Truck зростає на 3,2%, Siemens Energy - на 2%. У Парижі папери Orange і Buoygues дешевшають на 1,4%, Sanofi - на 1,3%.

